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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर आज कितने का मिलेगा, जानिए आपके शहर में क्या है नया रेट

LPG Price Today: 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर आज कितने का मिलेगा, जानिए आपके शहर में क्या है नया रेट

LPG Price Today:

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 08:08 AM (IST)
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LPG Price Today: महंगाई के दौर में LPG सिलेंडर की कीमतें लोगों की जेब पर सीधा असर डालती हैं. ऐसे में अच्छी बात ये है कि 29 जून 2026 को तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी आज भी ग्राहकों को पुराने रेट पर ही सिलेंडर मिलेगा. हालांकि पिछले महीने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, जिसके बाद लोगों का किचन बजट पहले ही बिगड़ा हुआ है. अब हर किसी को इंतजार है कि आखिर गैस सिलेंडर सस्ता कब होगा.

शहर अनुसार घरेलु गैस सिलेंडर (14 किलो) का दाम-

दिल्ली- ₹942  
मुंबई- ₹941.50 
कोलकाता- ₹968   
चेन्नई- ₹957.50    
लखनऊ- ₹979.50
पटना- ₹1,031.50    

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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलो) का दाम-

दिल्ली- ₹3,113.50   
मुंबई- ₹3,067.50   
कोलकाता- ₹3,255.50   
चेन्नई- ₹3,283   
लखनऊ- ₹3,236  

गैस इतनी महंगी क्यों है?
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है. ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल और गैस महंगी होती है, तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है. पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट तनाव और सप्लाई को लेकर चिंता की वजह से गैस की कीमतों पर दबाव बना हुआ था. यही वजह है कि जून में घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ था.

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क्या सस्ता हो सकता है LPG?
हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर आई है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में यही स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले समय में गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि फिलहाल तेल कंपनियों की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है. 

कैसे चेक करें अपने शहर का रेट?
अगर आप अपने शहर का ताजा LPG रेट जानना चाहते हैं, तो इंडेन, HP गैस या भारत गैस की वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं.  

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG 
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