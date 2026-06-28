LPG Cylinder Price Today: घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया? रुकिए, बुकिंग करने से पहले दो मिनट निकालकर ये खबर जरूर पढ़ लिजिए. इससे आपको पता चल जाएगा कि आज सिलेंडर के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे. तेल कंपनियों ने 28 जून 2026 के नए रेट जारी कर दिए हैं और फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यहां से आप अपने शहर के एलपीजी का रेट देख सकते हैं.

आपके शहर में कितना है LPG सिलेंडर (14 किलो) का रेट?

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इस महीने क्या- क्या हुआ?

जून की शुरुआत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी. उसके बाद से कंपनियों ने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी फिलहाल उपभोक्ताओं को उसी कीमत पर सिलेंडर मिलेगा जो इस महीने की शुरुआत में तय की गई थी.

गैस सिलेंडर बुक करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान-

बुकिंग से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

ऑनलाइन पेमेंट करने पर कई बार बैंक या UPI ऐप्स की ओर से कैशबैक ऑफर मिल जाते हैं.

हमेशा अधिकृत गैस एजेंसी या कंपनी के ऐप से ही बुकिंग करें.

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हर शहर में अलग क्यों होती है कीमत?

अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि दिल्ली और पटना या मुंबई में गैस सिलेंडर की कीमत अलग-अलग क्यों होती है. असल में राज्य सरकारों के अलग-अलग टैक्स, परिवहन और डिलीवरी का खर्च और स्थानीय वितरण लागत के कारण हर शहर में LPG सिलेंडर का रेट थोड़ा अलग होता है.