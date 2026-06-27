LPG Price Today 27 June 2026: देशभर में लोग महंगाई से काफी ज्यादा परेशान हैं. इसी बीच अगर आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया है और आप घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं तो पहले आज की नई कीमत के बारे में पता कर लेना चाहिए. सरकारी तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर के दाम अपडेट करती रहती हैं. 27 जून 2026 को LPG सिलेंडर कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. इतना ही नहीं CNG की कीमत भी पहले जैसी ही है. हालांकि जून महीने की शुरुआत में LPG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी. साथ बी

प्रमुख शहरों में LPG सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत-

दिल्ली- 942.00

मुंबई- 941.50

कोलकाता- 968.50

चेन्नई- 958.50

27 जून 2026 को क्या बदली कीमतें? जानें अपने शहर के पेट्रोल- डीजल का रेट

प्रमुख शहरों में CNG की कीमत-

LPG और CNG की कीमतें कैसे तय होती हैं?

LPG और CNG की कीमतें कई कारणों से बदलती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, परिवहन लागत और सरकार की नीतियां शामिल हैं. इसी वजह से अलग-अलग शहरों में इनके रेट अलग होते हैं.

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क्या सस्ता होगा गैस?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगातार नरमी बनी रहती है, तो आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है. फिलहाल तो घरेलू LPG और CNG की कीमतें स्थिर ही बनी हुई हैं और ये आम आदमी के लिए खुशी की बात है.