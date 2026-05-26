LPG Price Today, 26 May 2026: बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. आए दिन किसी न किसी जरूरी सामान का रेट बढ़ जाता है. हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ीं और अब आज सुबह ही सीएनजी के रेट बढ़ गए. अब एलपीजी की कीमत पर हर किसी की नजर है. आप यहां से जान सकते हैं कि आज एलपीजी सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुए हैं और ये किस रेट पर मिलेगा.

नई दिल्ली में सिलेंडर के दाम-

घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) : ₹913.00

कमर्शियल सिलेंडर (19 किलोग्राम) : ₹3,071.50

घरेलू सिलेंडर (5 किलोग्राम) : ₹339.00

कमर्शियल सिलेंडर (47.5 किलोग्राम) : ₹7,674.5

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर (14.2 kg) कमर्शियल सिलेंडर (19 kg) मुंबई ₹912.50 ₹3,024.00 कोलकाता ₹939.00 ₹3,202.00 चेन्नई ₹928.50 ₹3,237.00 बेंगलुरु ₹915.50 ₹3,152.00 हैदराबाद ₹965.00 ₹3,315.00 लखनऊ ₹950.50 ₹3,194.00 कानपुर ₹928.00 ₹3,194.00 पटना ₹942.50 ₹3,369.00 वाराणसी ₹950.50 ₹3,276.50

घरेलू या कर्मिशल- कौन हुआ ज्यादा महंगा?

घरेलू LPG सिलेंडर के दाम मंगलवार को देश के बड़े शहरों में स्थिर रहे. तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जारी नई कीमतों के अनुसार, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये, मुंबई में 912.50 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये बनी हुई है. हालांकि, कमर्शियल LPG की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले महीने 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 900 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी. आज कर्मिशयल गैस सिलेंडर की कीमत 3000 से ज्यादा है.

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