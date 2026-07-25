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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी की ताजा रेट लिस्ट

LPG Rate Today: आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें एलपीजी की ताजा रेट लिस्ट

LPG Rate Today 25 July 2026: आज एलपीजी के रेट में कितना बदलाव आया है और आज आपको गैस सिलेंडर महंगा मिलने वाला है कि सस्ता? इस तरह के सभी सवालों के जवाब यहां मौजूद हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 25 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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LPG Rate Today 25 July 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आप नई बुकिंग करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में कितने बदलाव हुए हैं, ये आप यहां से चेक कर सकते हैं. यहां अलग- अलग शहर के एलपीजी रेट के बारे में डिटेल में बताया गया है.

घरेलू (14.2 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

  • दिल्ली- 942.00 
  • मुंबई- 941.50 
  • कोलकाता- 968.00 
  • चेन्नई- 957.50 
  • बेंगलुरु- 945.50 
  • हैदराबाद- 995.50 
  • जयपुर- 956.50 
  • लखनऊ- 980.50 
  • चंडीगढ़- 955.50 
  • पटना- 1,001.00

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कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

  • दिल्ली- 1,766.00 
  • मुंबई- 1,717.00 
  • कोलकाता- 1,879.00 
  • चेन्नई- 1,929.00 
  • बेंगलुरु- 1,837.00 
  • हैदराबाद- 1,978.00 
  • जयपुर- 1,804.00 
  • लखनऊ- 1,910.00 
  • चंडीगढ़- 1,786.00 
  • पटना- 2,018.00 

क्या आज बदले गैस सिलेंडर के दाम?

आज, 25 जुलाई 2026 को घरेलू यानी 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. तेल विपणन कंपनियों ने मौजूदा दरों को ही बरकरार रखा है.

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क्यों नहीं बदले एलपीजी के दाम?

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों द्वारा समीक्षा के बाद तय की जाती हैं. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, एलपीजी आयात लागत, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और सरकारी नीतियां इन कीमतों को प्रभावित करती हैं. जुलाई के अंतिम सप्ताह तक घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट स्थिर बने हुए हैं.

कैसे चेक करें अपने शहर का एलपीजी रेट?

उपभोक्ता इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहर की ताजा एलपीजी कीमत देख सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन एलपीजी पोर्टल पर भी नए रेट रहते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 25 Jul 2026 09:46 AM (IST)
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Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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