LPG Rate Today 25 July 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आप नई बुकिंग करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में कितने बदलाव हुए हैं, ये आप यहां से चेक कर सकते हैं. यहां अलग- अलग शहर के एलपीजी रेट के बारे में डिटेल में बताया गया है.

घरेलू (14.2 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

दिल्ली- 942.00

मुंबई- 941.50

कोलकाता- 968.00

चेन्नई- 957.50

बेंगलुरु- 945.50

हैदराबाद- 995.50

जयपुर- 956.50

लखनऊ- 980.50

चंडीगढ़- 955.50

पटना- 1,001.00

आज का पेट्रोल-डीजल रेट, जानिए 25 जुलाई 2026 को आपके शहर में क्या हैं ताजा कीमतें

कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

क्या आज बदले गैस सिलेंडर के दाम?

आज, 25 जुलाई 2026 को घरेलू यानी 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. तेल विपणन कंपनियों ने मौजूदा दरों को ही बरकरार रखा है.

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क्यों नहीं बदले एलपीजी के दाम?

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों द्वारा समीक्षा के बाद तय की जाती हैं. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, एलपीजी आयात लागत, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और सरकारी नीतियां इन कीमतों को प्रभावित करती हैं. जुलाई के अंतिम सप्ताह तक घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट स्थिर बने हुए हैं.

कैसे चेक करें अपने शहर का एलपीजी रेट?

उपभोक्ता इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहर की ताजा एलपीजी कीमत देख सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन एलपीजी पोर्टल पर भी नए रेट रहते हैं.

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