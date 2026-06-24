LPG Price Today: 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर आज कितने का मिलेगा? जानें आज आपके शहर का ताजा दाम
LPG Price Today: आज आपको 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां गैस सिलेंडर का ताजा दाम बताया गया है.
LPG Price Today: हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए हैं. जून 2026 में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. हालांकि, आम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर में बड़ी राहत नहीं मिली, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कुछ शहरों में हल्का बदलाव जरूर दिखा है. यहां से आप आज यानी 24 जून का एलपीजी रेट देख सकते हैं.
घरेलू गैस सिलेंडर के क्या हैं ताजा रेट?
दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर करीब 853 रुपये के आसपास मिल रहा है. वहीं मुंबई में इसकी कीमत लगभग 852 रुपये है. कोलकाता और चेन्नई में घरेलू सिलेंडर के दाम 880 रुपये के आसपास बने हुए हैं.
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19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम
कमर्शियल LPG सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर करीब 1,730 रुपये का बिक रहा है. वहीं, मुंबई में इसकी कीमत 1,680 रुपये के करीब है. कोलकाता और चेन्नई में यह 1,850 रुपये तक पहुंच गया है.
5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़े
हाल ही में 5 किलो वाले FTL यानी फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी. दिल्ली में अब इसकी कीमत करीब 821.50 रुपये हो गई है. 1 जून 2026 से ही नए रेट लागू हो चुकी हैं.
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क्यों बदलते हैं LPG के दाम?
LPG सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर निर्भर करती हैं. डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और ट्रांसपोर्टेशन लागत भी इसमें बड़ा रोल निभाती है. अगर वैश्विक बाजार में गैस महंगी होती है तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है. यही वजह है कि हर महीने गैस सिलेंडर के रेट बदलते रहते हैं.