आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

हर घर में गैस सिलेंडर की जरूरत तो पड़ती ही है. वहीं, होटल, रेस्त्रां जैसे बिजनेस में भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में लोग सुबह- सुबह एलपीजी का भाव ही जानना चाहते हैं. तो बता दें कि आज एलपीजी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिर भी कुछ टैक्स और कारणो से अलग- अलग शहरों के रेट अलग- अलग हो सकते हैं. खैर, अगर आप 21 सितंबर का रेट जानना चाह रहे हैं तो यहां से पूरा भाव जान सकते हैं. यहां देखें 14 किलो और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम चेक कर सकते हैं.

शहर अनुसार, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम-

शहर घरेलू सिलेंडर के रेट दिल्ली 942 रुपए मुंबई 941.50 रुपए कोलकाता 968 रुपए बेंगलुरु 944.50 रुपए हैदराबाद 994 रुपए चेन्नई 957.50 रुपए जयपुर 945.50 रुपए नोएडा 939.50 रुपए गुरुग्राम 950.50 रुपए

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शहर अनुसार, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम-

कैसे चेक करें एलपीजी का ताजा भाव?

एलपीजी गैस सिलेंडर का ताजा भाव जानने के लिए आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट्स या दूसरे आसान तरीकों का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको इंडियन ऑयल या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट पर जाना है और उसपर LPG प्राइस सेक्शन पर क्लिक करना है. यहां से अपना राज्य या जिला चुनना है और फिर आपको ताजा रेट दिख जाएगा.

मोबाइल नंबर से गैस के भाव कैसे चेक करें?

अगर मोबाइल नंबर से इंडेन गैस सिलेंडर के भाव चेक करने हैं तो 7718955555 नंबर पर मिस्ड कॉल दें. वहीं, एचपी गैस का भाव जानना है तो 903105555 पर मिस्ड कॉल करें. इसके अलावा भारत गैस का दाम जानने के लिए 7715012345 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं.

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