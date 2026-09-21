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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, जानें घरेलू और कमर्शियल एलपीजी का ताजा रेट

क्या आप जानते हैं कि आज आपके राज्य, शहर या जिले में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है? यहां से आप घरेलू के साथ- साथ कमर्शियल एलपीजी की पूरी रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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हर घर में गैस सिलेंडर की जरूरत तो पड़ती ही है. वहीं, होटल, रेस्त्रां जैसे बिजनेस में भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. ऐसे में लोग सुबह- सुबह एलपीजी का भाव ही जानना चाहते हैं. तो बता दें कि आज एलपीजी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिर भी कुछ टैक्स और कारणो से अलग- अलग शहरों के रेट अलग- अलग हो सकते हैं. खैर, अगर आप 21 सितंबर का रेट जानना चाह रहे हैं तो यहां से पूरा भाव जान सकते हैं. यहां देखें 14 किलो और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम चेक कर सकते हैं. 

शहर अनुसार, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम- 

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शहर घरेलू सिलेंडर के रेट
दिल्ली 942 रुपए
मुंबई 941.50 रुपए
कोलकाता  968 रुपए
बेंगलुरु 944.50 रुपए
हैदराबाद 994 रुपए
चेन्नई 957.50 रुपए
जयपुर 945.50 रुपए
नोएडा 939.50 रुपए
गुरुग्राम  950.50 रुपए

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शहर अनुसार, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम- 

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 2,747.50 रुपए
मुंबई 2,701 रुपए
कोलकाता  2,884 रुपए
बेंगलुरु 2,831 रुपए
हैदराबाद 2,996 रुपए
चेन्नई 2,916.50 रुपए
जयपुर 2,776 रुपए
नोएडा 2,747.50 रुपए
गुरुग्राम  2,764.50 रुपए

कैसे चेक करें एलपीजी का ताजा भाव?
एलपीजी गैस सिलेंडर का ताजा भाव जानने के लिए आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट्स या दूसरे आसान तरीकों का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको इंडियन ऑयल या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट पर जाना है और उसपर LPG प्राइस सेक्शन पर क्लिक करना है. यहां से अपना राज्य या जिला चुनना है और फिर आपको ताजा रेट दिख जाएगा. 

मोबाइल नंबर से गैस के भाव कैसे चेक करें?
अगर मोबाइल नंबर से इंडेन गैस सिलेंडर के भाव चेक करने हैं तो 7718955555 नंबर पर मिस्ड कॉल दें. वहीं, एचपी गैस का भाव जानना है तो 903105555 पर मिस्ड कॉल करें. इसके अलावा भारत गैस का दाम जानने के लिए 7715012345 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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