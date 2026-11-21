हर महीने की शुरुआत में लोगों की नजर LPG सिलेंडर की कीमतों पर रहती है. इसकी वजह है कि गैस के दाम में होने वाला छोटा-सा बदलाव भी घर के बजट पर असर डाल सकता है. 21 नवंबर 2026 को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. मतलब अगर आप आज 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर बुक कराने जा रहे हैं तो आपको पिछले महीने जितने ही पैसे देने होंगे.

दूसरी तरफ, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में नवंबर की शुरुआत में बढ़ोतरी हुई थी. आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरे शहरों में आज LPG के ताजा भाव क्या हैं.

दिल्ली में कितने रुपए का मिल रहा है गैस सिलेंडर?

दिल्ली में 21 नवंबर को 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. इसमें पिछले महीने के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2,820 रुपए में मिल रहा है. इसकी कीमत 1 नवंबर को 10 रुपए बढ़ाई गई थी.

आपके शहर में क्या है घरेलू गैस सिलेंडर का भाव?

घरेलू गैस के दाम कब बदले थे?

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत जून 2026 में बढ़ाई गई थी. 7 जून को 14.2 किलो वाले सिलेंडर का दाम 29 रुपए बढ़ाकर 942 रुपए कर दिया गया था. इसके बाद नवंबर तक इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.

आपके शहर में क्या है कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव?

नवंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम क्यों बढ़े?

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसी प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर 2026 को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई थी. दिल्ली में इसका दाम 10 रुपए बढ़कर 2,820 रुपए हो गया. मुंबई में 10.50 रुपए, कोलकाता में 17 रुपए और चेन्नई में 11.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार में होता है. ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है. अगर ये बढ़ा हुआ खर्च ग्राहकों पर डाला जाता है तो बाहर खाना खाना भी महंगा हो सकता है.

भारत में दुनिया के मुकाबले क्यों सस्ता है पेट्रोल डीजल? हरदीप पुरी ने खोला राज