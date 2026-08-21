दिल्ली में 942 रुपए, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? देखें रेट लिस्ट

LPG Rate Today 21 August 2026: रसोई गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत है, इसलिए इसके दाम में छोटा सा बदलाव भी सीधे घर के बजट पर असर डालता है. आज 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. यहां से इसके बारे में डिटेल में जानें.

आज कितने का है गैस सिलेंडर?

दिल्ली में आज 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. यानी घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य गैस सिलेंडर लेने के लिए ग्राहकों को इतनी रकम चुकानी होगी. वहीं, दुकानदारों, होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबार में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए है. कमर्शियल सिलेंडर का रेट घरेलू सिलेंडर से काफी ज्यादा होता है.

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शहर अनुसार, गैस सिलेंडर के भाव-

शहर का नाम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम गुड़गांव 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बैंगलोर 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम भुवनेश्वर 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हैदराबाद 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम लखनऊ 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

अभी नहीं बढ़े घरेलू गैस के दाम

अभी घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. इससे आम परिवारों को फिलहाल राहत मिली हुई है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में गैस सिलेंडर की कीमत अलग हो सकती है. इसकी वजह स्थानीय टैक्स और दूसरे खर्च हैं. इसलिए दिल्ली का रेट दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अलग हो सकता है.

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