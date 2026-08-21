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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली में 942 रुपए, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? देखें रेट लिस्ट

दिल्ली में 942 रुपए, जानें आपके शहर में कितना सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? देखें रेट लिस्ट

LPG Rate Today: आज 21 अगस्त को एलपीजी गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है. यहां से आप शहर अनुसार सिलेंडर के भाव चेक कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Aug 2026 07:49 AM (IST)
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LPG Rate Today 21 August 2026: रसोई गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत है, इसलिए इसके दाम में छोटा सा बदलाव भी सीधे घर के बजट पर असर डालता है. आज 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपए में मिल रहा है. यहां से इसके बारे में डिटेल में जानें. 

आज कितने का है गैस सिलेंडर?
दिल्ली में आज 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है. यानी घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य गैस सिलेंडर लेने के लिए ग्राहकों को इतनी रकम चुकानी होगी. वहीं, दुकानदारों, होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबार में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपए है. कमर्शियल सिलेंडर का रेट घरेलू सिलेंडर से काफी ज्यादा होता है.

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शहर अनुसार, गैस सिलेंडर के भाव-

शहर का नाम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
गुड़गांव 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बैंगलोर 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
भुवनेश्वर 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
लखनऊ 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम 

अभी नहीं बढ़े घरेलू गैस के दाम
अभी घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. इससे आम परिवारों को फिलहाल राहत मिली हुई है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में गैस सिलेंडर की कीमत अलग हो सकती है. इसकी वजह स्थानीय टैक्स और दूसरे खर्च हैं. इसलिए दिल्ली का रेट दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अलग हो सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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