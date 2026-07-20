LPG Price Today 20 July 2026: अगर आप आज घरेलू LPG सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक कर लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 20 जुलाई 2026 के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट कर दी हैं. राहत की बात यह है कि आज भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी उपभोक्ताओं को पहले वाले रेट पर ही सिलेंडर मिलेगा.

वैसे तो पेट्रोल-डीजल की तरह LPG सिलेंडर के दाम रोजाना नहीं बदलते हैं. तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को ही कीमतों की समीक्षा करती हैं और जरूरत पड़ने पर उसी दिन नई दरें लागू की जाती हैं.

तेल भरवाने वालों के लिए राहत! 20 जुलाई को कितने का मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर का रेट

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली- 942.0 रुपये

मुंबई- 941.5 रुपये

कोलकाता- 968.0 रुपये

चेन्नई- 957.5 रुपये

चंडीगढ़- 951.5 रुपये

देहरादून- 961.0 रुपये

हैदराबाद- 934.0 रुपये

भुवनेश्वर- 968.0 रुपये

तिरुवनंतपुरम- 951.0 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली- 2930.0 रुपये

मुंबई- 2885.5 रुपये

कोलकाता- 3082.0 रुपये

चेन्नई- 3106.0 रुपये

चंडीगढ़- 2954.5 रुपये

देहरादून- 2983.5 रुपये

हैदराबाद- 2052.5 रुपये

भुवनेश्वर- 3115.0 रुपये

तिरुवनंतपुरम- 2970.5 रुपये

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कमर्शियल सिलेंडर का क्या है हाल?

घरेलू सिलेंडर की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं लेकिन 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने की शुरुआत में बदलाव किया गया था. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट पर पड़ा है. वैसे अगर आप घर बैठे अपने शहर का सटीक एलपीजी रेट जानना चाहते हैं तो इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट कीमत देख सकते हैं.

अगले महीने बदल सकते हैं दाम?

अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और सरकारी समीक्षा के आधार पर अगले महीने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. फिलहाल 20 जुलाई को उपभोक्ताओं को किसी नई बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

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