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हिंदी न्यूज़बिजनेस14 किलो वाला गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, 10 अगस्त को कितनी है कीमत?

14 किलो वाला गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, 10 अगस्त को कितनी है कीमत?

LPG Price Today 10 August 2026: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 10 Aug 2026 08:00 AM (IST)
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LPG Price Today 10 August 2026: इन दिनों महंगाई वैसे भी काफी ज्यादा है. ऐसे में जब घर का सिलेंडर खत्म हो जाए तो बड़ी आफत आ जाती है. अगर आपके घर का भी सिलेंडर खत्म हो गया है और आप नई बुकिंग करने वाले हैं तो पहले इस आर्टिकल को देख सकते हैं. यहां शहर अनुसार, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम के बारे में बताया गया है. यहां लेटेस्ट रेट लिस्ट मौजूद है, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी.

शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम- 

शहर घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम)
दिल्ली ₹942.00 रुपए ₹2,738.00 रुपए
कोलकाता ₹968.00 रुपए ₹2,872.50 रुपए
मुंबई ₹941.50 रुपए ₹2,691.50 रुपए
चेन्नई ₹957.50 रुपए ₹2,906.00 रुपए
गुड़गांव ₹950.50 रुपए ₹2,755.00 रुपए
नोएडा ₹939.50 रुपए ₹2,738.00 रुपए
बेंगलुरू ₹944.50 रुपए ₹2,821.00 रुपए
भुवनेश्वर ₹968.00 रुपए ₹2,908.00 रुपए
चंडीगढ़ ₹951.50 रुपए ₹2,760.00 रुपए
हैदराबाद ₹994.00 रुपए ₹2,985.00 रुपए
जयपुर ₹945.50 रुपए ₹2,765.50 रुपए
लखनऊ ₹979.50 रुपए ₹2,860.50 रुपए
पटना ₹1,031.50 रुपए ₹3,018.00 रुपए

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गैस सिलेंडर के बदल रहे हैं नियम?

16 अगस्त को गैस सिलेंडर की e-KYC कराने का लास्ट डेट है. इस डेडलाइन के बाद जिन खातों का e-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें 300 रुपए तक मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी. फिर आपके मार्केट रेट पर ही गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा.

मोबाइल से कैसे करें e-KYC?
आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल फोन से e-KYC कर सकते हैं. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से IndianOil ONE और AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा. प्रोफाइल सेक्शन में जाकर re-KYC का ऑप्शन चुनना होगा और अपना चेहरा स्कैन करना होगा. इसके अलावा आप Hello BPCL, HP Pay में भी Aadhaar FaceID पर जाकर ई-केवाईसी का प्रोसेस कर सकते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 10 Aug 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Business News LPG  LPG Price
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