14 किलो वाला गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले जान लें आज का रेट, 10 अगस्त को कितनी है कीमत?

LPG Price Today 10 August 2026: इन दिनों महंगाई वैसे भी काफी ज्यादा है. ऐसे में जब घर का सिलेंडर खत्म हो जाए तो बड़ी आफत आ जाती है. अगर आपके घर का भी सिलेंडर खत्म हो गया है और आप नई बुकिंग करने वाले हैं तो पहले इस आर्टिकल को देख सकते हैं. यहां शहर अनुसार, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम के बारे में बताया गया है. यहां लेटेस्ट रेट लिस्ट मौजूद है, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी.

शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

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गैस सिलेंडर के बदल रहे हैं नियम?

16 अगस्त को गैस सिलेंडर की e-KYC कराने का लास्ट डेट है. इस डेडलाइन के बाद जिन खातों का e-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें 300 रुपए तक मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी. फिर आपके मार्केट रेट पर ही गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा.

मोबाइल से कैसे करें e-KYC?

आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल फोन से e-KYC कर सकते हैं. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से IndianOil ONE और AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा. प्रोफाइल सेक्शन में जाकर re-KYC का ऑप्शन चुनना होगा और अपना चेहरा स्कैन करना होगा. इसके अलावा आप Hello BPCL, HP Pay में भी Aadhaar FaceID पर जाकर ई-केवाईसी का प्रोसेस कर सकते हैं.

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