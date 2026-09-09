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हिंदी न्यूज़बिजनेस14 किलो का गैस सिलेंडर कितने रुपए का है? देखें घरेलू और कमर्शियल LPG की ताजा रेट लिस्ट

14 किलो का गैस सिलेंडर कितने रुपए का है? देखें घरेलू और कमर्शियल LPG की ताजा रेट लिस्ट

आज आपके शहर में गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है, इसकी जानकारी यहां दी गई है. यहां घरेलू ही नहीं कमर्शियल एलपीजी के रेट की भी चर्चा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज आप बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज 9 सितंबर, दिन बुधवार को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यहां से आप अपने- अपने शहर का घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट चेक कर सकते हैं. 

शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का भाव-

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
लखनऊ 942.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
नोएडा  942.80 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
वाराणसी 943.10 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
रांची 999.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम

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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव-

शहर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 2,884.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,916.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 2,831.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
लखनऊ 2755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
नोएडा  2760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
वाराणसी 2757.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची 2,933.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

क्यों बदलते हैं गैस सिलेंडर के दाम? 
गैस सिलेंडर के दाम मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों, आयात लागत और रुपये-डॉलर के उतार-चढ़ाव के कारण बदलते हैं. गैस सिलेंडर की कीमत में जब भी बदलाव होता है तो इसके कारण यही होते हैं और इनके आधार पर ही एलपीजी के रेट में परिवर्तन किया जाता है. 

एलपीजी बुकिंग को लेकर क्या हुआ बदलाव?

सरकार ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों के लिए नियम में बदलाव किया है. अब गांव में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब सिर्फ 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है. हालांकि, शहरी इलाकों में अभी तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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