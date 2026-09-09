14 किलो का गैस सिलेंडर कितने रुपए का है? देखें घरेलू और कमर्शियल LPG की ताजा रेट लिस्ट
आज आपके शहर में गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है, इसकी जानकारी यहां दी गई है. यहां घरेलू ही नहीं कमर्शियल एलपीजी के रेट की भी चर्चा है.
अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज आप बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज 9 सितंबर, दिन बुधवार को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यहां से आप अपने- अपने शहर का घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट चेक कर सकते हैं.
शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का भाव-
|शहर
|घरेलू सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|मुंबई
|941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|कोलकाता
|968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|चेन्नई
|957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|लखनऊ
|942.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|नोएडा
|942.80 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|वाराणसी
|943.10 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|रांची
|999.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव-
|शहर
|कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|मुंबई
|2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|कोलकाता
|2,884.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चेन्नई
|2,916.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|2,831.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|लखनऊ
|2755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|नोएडा
|2760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|वाराणसी
|2757.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|रांची
|2,933.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
क्यों बदलते हैं गैस सिलेंडर के दाम?
गैस सिलेंडर के दाम मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों, आयात लागत और रुपये-डॉलर के उतार-चढ़ाव के कारण बदलते हैं. गैस सिलेंडर की कीमत में जब भी बदलाव होता है तो इसके कारण यही होते हैं और इनके आधार पर ही एलपीजी के रेट में परिवर्तन किया जाता है.
एलपीजी बुकिंग को लेकर क्या हुआ बदलाव?
सरकार ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों के लिए नियम में बदलाव किया है. अब गांव में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब सिर्फ 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है. हालांकि, शहरी इलाकों में अभी तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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