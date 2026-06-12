हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट

LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट

LPG Price Today: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

By : सृष्टि | Updated at : 12 Jun 2026 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

LPG Price Today: देशभर में घरेलू LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को हाल ही में महंगाई का झटका लगा है. केंद्र सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की और नई दरें 7 जून 2026 से लागू हैं. बढ़ती महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. हालांकि, आज घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. यहां ये आप शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.

घरेलू LPG सिलेंडर के नए दाम-

शहर का नाम घरेलू LPG (14.2 KG)
दिल्ली 942
मुंबई 941.50
कोलकाता 968
चेन्नई 957.50
पटना 1031.50
लखनऊ 979.50
जयपुर 945.50

आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम- 

शहर का नाम कमर्शियल LPG (19 KG)
दिल्ली 3,113.50  
मुंबई 3,067.50
कोलकाता 3,255.50
चेन्नई 3,283
पटना 3,400
लखनऊ 3,236 

क्यों बढ़े गैस सिलेंडर के दाम?

सरकार और तेल कंपनियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती लागत और तेल विपणन कंपनियों पर बढ़ रहे वित्तीय दबाव के कारण यह बढ़ोतरी की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कीमत बढ़ने के बावजूद कंपनियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है. 

भारत में बैठकर कैसे खरीदें Apple, Google और Tesla के शेयर्स? अमेरिकी बाजार में निवेश का पूरा प्रोसेस जानिए

कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ महंगा

1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 42 रुपए से 54 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ सकता है. 

ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की शुरुआत में फिक्स की जाती हैं. उपभोक्ता इंडेन, भारत गैस और HP गैस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर का ताजा रेट चेक कर सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट
LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट
Petrol-Diesel Price Today: आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट
बिजनेस
US Stocks: भारत में बैठकर कैसे खरीदें Apple, Google और Tesla के शेयर्स? अमेरिकी बाजार में निवेश का पूरा प्रोसेस जानिए
भारत में बैठकर कैसे खरीदें Apple, Google और Tesla के शेयर्स? अमेरिकी बाजार में निवेश का पूरा प्रोसेस जानिए
बिजनेस
पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने के सरकारी फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या घटेंगे ईंधन के दाम?
पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने के सरकारी फैसले का आप पर क्या असर होगा, क्या घटेंगे ईंधन के दाम?
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप
फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Opening Ceremony: शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां; जानें क्या-क्या हुआ
शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां
बॉलीवुड
वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता
वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता
दिल्ली NCR
अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, जान लें मानसून की तारीख
अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, मानसून की तारीख
एग्रीकल्चर
फसल की बर्बादी और घाटे का टेंशन खत्म, इस सरकारी स्कीम के तहत किसानों को मिलती है पूरी सुरक्षा
फसल की बर्बादी और घाटे का टेंशन खत्म, इस सरकारी स्कीम के तहत किसानों को मिलती है पूरी सुरक्षा
शिक्षा
एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई पर कितना होगा खर्च? जानिए 1 साल से 4 साल तक की पूरी फीस
एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई पर कितना होगा खर्च? जानिए 1 साल से 4 साल तक की पूरी फीस
टेक्नोलॉजी
बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत
बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget