LPG Price Today: आज 14 और 19 किलो का गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा? जानें आपके शहर में क्या है नया रेट
LPG Price Today: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां पूरी रेट लिस्ट दी गई है.
LPG Price Today: देशभर में घरेलू LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को हाल ही में महंगाई का झटका लगा है. केंद्र सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की और नई दरें 7 जून 2026 से लागू हैं. बढ़ती महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. हालांकि, आज घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. यहां ये आप शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.
घरेलू LPG सिलेंडर के नए दाम-
|शहर का नाम
|घरेलू LPG (14.2 KG)
|दिल्ली
|942
|मुंबई
|941.50
|कोलकाता
|968
|चेन्नई
|957.50
|पटना
|1031.50
|लखनऊ
|979.50
|जयपुर
|945.50
आज पेट्रोल-डीजल के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-
|शहर का नाम
|कमर्शियल LPG (19 KG)
|दिल्ली
|3,113.50
|मुंबई
|3,067.50
|कोलकाता
|3,255.50
|चेन्नई
|3,283
|पटना
|3,400
|लखनऊ
|3,236
क्यों बढ़े गैस सिलेंडर के दाम?
सरकार और तेल कंपनियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती लागत और तेल विपणन कंपनियों पर बढ़ रहे वित्तीय दबाव के कारण यह बढ़ोतरी की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कीमत बढ़ने के बावजूद कंपनियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ महंगा
1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 42 रुपए से 54 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ सकता है.
ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट
LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की शुरुआत में फिक्स की जाती हैं. उपभोक्ता इंडेन, भारत गैस और HP गैस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर का ताजा रेट चेक कर सकते हैं.