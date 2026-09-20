गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकितने में होगी आज गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें कमर्शियल और घरेलू LPG के रेट

कितने में होगी आज गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें कमर्शियल और घरेलू LPG के रेट

कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भले ही महीने की शुरुआत में कटौती की गई थी, लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार बदलाव 7 जून को किया गया था. इसके बाद से दाम स्थिर हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Sep 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज 14.2 किग्रा घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमत अपरिवर्तित है.
  • माह शुरुआत में 19 किग्रा वाणिज्यिक सिलेंडर ₹9.50 महंगा हुआ.
  • पहले मार्च और जून में घरेलू सिलेंडर कुल ₹89 बढ़ा था.
  • होरमुज जलडमरूमध्य सुरक्षा, भारत में तेल कीमतें स्थिर कर सकती है.

आज रविवार, 20 सितंबर 2026 को सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ( IOCL, BPCL, HPCL) ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. घरेलू सिलेंडर के दाम पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं. हालांकि, इस महीने की शुरुआत (1 सितंबर) को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये प्रति सिलेंडर की मामूली बढ़ोतरी की गई थी. 

घरेलू सिलेंडर के कब-कब बदले गए दाम?

साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल व LNG की सप्लाई में आ रही दिक्कतों के चलते घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में दो बार बड़ी बढ़ोतरी की गई थी. सबसे पहले 7 मार्च को 60 रुपये बढ़ाए गए थे. उस दौरान पश्चिम एशिया में संकट के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया था. इसके बाद 7 जून, 2026 को 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, तब से लेकर आज तक कीमतें स्थिर हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
बिजनेस
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
बिजनेस
क्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह
क्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह
बिजनेस
पेट्रोल पंपों पर UPI बंद, 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगी रोक?
पेट्रोल पंपों पर UPI बंद, 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगी रोक?

शहरवार चेक करें कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 942 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,701 रुपये
कोलकाता  968 रुपये 2,884 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,831 रुपये
हैदराबाद 994 रुपये 2,996 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये 2,916.50 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,776 रुपये
बीकानेर 953.50 रुपये 2,798.50 रुपये
रांची  1,010.50 रुपये 2,925.50 रुपये

अमेरिका और ईरान के बीच जंग की क्या है स्थिति?

मिडिल ईस्ट में संकट के माहौल के बीच कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव का रुख बरकरार है. इस बीच, वॉशिंगटन में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य  (Strait of Hormuz) से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बहाल करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में अपना सक्रिय योगदान देगा. दक्षिण कोरिया खुद अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भर है.

अगर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अन्य सहयोगी देश मिलकर इस समुद्री मार्ग में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करते हैं, तो सप्लाई चेन के बाधित होने का डर कम होगा. इससे अंर्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही अचानक तेजी पर लगाम लगने की संभावना है. भारत के लिए यह राहत की बात होगी क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है. होर्मुज में सुरक्षा बढ़ेगी, तो भारतीय तेल कंपनियों को स्थिर कीमतों पर क्रूड ऑयल मिलता रहेगा, जिससे घरेलू स्तर पर पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें:

LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
LPG RATE Gas Cylinder Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
बिजनेस
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
बिजनेस
क्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह
क्या है मुंबई के Taj Hotel की खासियत? दुनिया के टॉप 50 होटलों में बनाई जगह
बिजनेस
पेट्रोल पंपों पर UPI बंद, 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगी रोक?
पेट्रोल पंपों पर UPI बंद, 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगी रोक?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
महाराष्ट्र
लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल
लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' के सेट पर नहीं बिगड़ी सलमान खान की तबीयत, भाईजान बोले- गलत तरीके से कटा प्रोमो
'बिग बॉस 20' के सेट पर नहीं बिगड़ी सलमान खान की तबीयत, भाईजान बोले- गलत तरीके से कटा प्रोमो
क्रिकेट
भारत टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, नए नवेले खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री
भारत टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, नए नवेले खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
DUSU चुनाव रिजल्ट पर राघव चड्ढा की पहली प्रतिक्रिया, 'उम्मीद है कि नई...'
ट्रेंडिंग
अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी
अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget