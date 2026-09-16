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हिंदी न्यूज़बिजनेस14.2 किलो वाला सिलेंडर का आज क्या है रेट? कहीं फिर से तो नहीं बढ़ी कीमत, करें चेक

14.2 किलो वाला सिलेंडर का आज क्या है रेट? कहीं फिर से तो नहीं बढ़ी कीमत, करें चेक

19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत इस महीने की शुरुआत में 9.50 रुपये बढ़ी थी. घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर के रेट आखिरी बार 7 जून 2026 को बदले गए थे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Sep 2026 07:45 AM (IST)
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  • 16 सितंबर को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रहे.
  • घरेलू एलपीजी जून में 29 रुपये, कमर्शियल इस माह महंगा.
  • यमन हमलों से कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे.

देश की आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि आज 16 सितंबर 2026 को घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) गैस सिलेंडर की कीमतें पूरी तरह स्थिर हैं. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है.

वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट आखिरी बार इस महीने की पहली तारीख को बदले गए थे. तब कीमताें में मामूली 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. घरेलू सिलेंडर के रेट आखिरी बार 7 जून 2026 को बदले गए थे. उस दौरान कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. तब से लेकर अब तक कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं.

साल 2026 में कब-कब बढ़े घरेलू सिलेंडर के दाम

7 मार्च 2026- भू-राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

7 जून 2026- इस दौरान कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे दिल्ली में रेट बढ़कर 913 से 942 रुपये हो गए.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 942 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,701 रुपये
कोलकाता  968 रुपये 2,884 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,831 रुपये
हैदराबाद 994 रुपये 2,996 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये 2,916.50 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,776 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम  950.50 रुपये 2,764.50 रुपये

क्रूड ऑयल में तेज उछाल

यमन के ईरान-समर्थक हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और तेल रिफाइनरियों पर किए गए ताजा हमलों के बाद वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई है.

इन हमलों से सप्लाई में रुकावट आने की आशंका गहरा गई है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है और अमेरिकी तेल WTI क्रूड भी  105 डॉलर के स्तर को पार कर गया है.

आज भी क्रूड ऑयल अपने ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है. वैश्विक मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड 107.82 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 104.86 डॉलर प्रति बैरल है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 07:45 AM (IST)
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