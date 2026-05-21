हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price: तैयार रहिए! कभी भी बढ़ सकती है LPG की कीमत, चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

LPG Price: तैयार रहिए! कभी भी बढ़ सकती है LPG की कीमत, चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

LPG Price Today: कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू LPG की कीमतों पर वैश्विक संकट का असर दिखने की बारी है. ऐसे में देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कभी भी बढ़ने की संभावना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 21 May 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वैश्विक अनिश्चितताओं से बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े.
  • कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ी.
  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका.
  • ईरान-अमेरिका जंग से क्रूड ऑयल महंगा, कीमतों पर असर.

LPG Price Today on May 21: ईरान-अमेरिका में जंग, पश्चिम एशिया में तनाव, क्रूड ऑयल में उबाल और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में चौतरफा महंगाई बढ़ रही है. हाल ही में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में दो बाद बढ़ोतरी की जा चुकी है.

पहले 15 मई को कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया और फिर 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई. कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस महीने की शुरुआत में ही 993 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं. अब बारी घरेलू सिलेंडर की है, जिसमें मार्च में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और इसके बाद से रेट नहीं बढ़ाए गए हैं. 

शहरवार LPG सिलेंडर की कीमत

शहर घरेलू एलपीजी सिलेंडर  कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर
दिल्ली 913.0 रुपये  3071.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये
कोलकाता 939.0 रुपये  3202.5 रुपये
चेन्नई  928.5 रुपये 3237.0 रुपये
बेंगलुरु 915.5 रुपये 3152.0 रुपये
हैदराबाद 905.0 रुपये 2176.5 रुपये
अहमदाबाद  920.0 रुपये 3091.0 रुपये
पटना 1002.5 रुपये 3347.0 रुपये
लखनऊ 950.5 रुपये  3194.0 रुपये

क्रूड ऑयल का दबाव

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड ऑयल 109 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल चुका है. इससे पेट्रोल-डीजल इस हफ्ते करीब 3.90 रुपये महंगे हो चुके हैं. अब अगला नंबर घरेलू एलपीजी का होने की आशंका है. 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 993 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिससे इसकी कीमत अब 3000 के पार निकल चुकी है. आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में भी महंगाई और ईंधन की इन बढ़ती कीमतों पर समीक्षा होने की उम्मीद है. 

कैसे हर महीने तय होती है कीमत? 

Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG और ATF की कीमतें अपडेट करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत और रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होती हैं. इधर, ईरान में जारी जंग और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ा है. इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में बंपर उछाल आया है. यही वजह है कि भारत में भी कमर्शियल LPG के दाम बढ़े हैं. 

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Rate: पीएम मोदी ने आज बुलाई है मीटिंग, क्या फिर बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें आज का रेट

Published at : 21 May 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Commercial LPG Price LPG Price Domestic Gas Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG Price: तैयार रहिए! कभी भी बढ़ सकती है LPG की कीमत, चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
तैयार रहिए! कभी भी बढ़ सकती है LPG की कीमत, चेक करें आज का लेटेस्ट रेट
बिजनेस
Petrol Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतें तोड़ेंगी रिकॉर्ड, जून में $160 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, IMF की चेतावनी
Petrol Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतें तोड़ेंगी रिकॉर्ड, जून में $160 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, IMF की चेतावनी
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: पीएम मोदी ने आज बुलाई है मीटिंग, क्या फिर बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें आज का रेट
पीएम मोदी ने आज बुलाई है मीटिंग, क्या फिर बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें आज का रेट
बिजनेस
Melody Chocolate: कौन हैं 'मेलोडी' चॉकलेट बनाने वाली कंपनी 'पारले प्रोडक्ट्स'के मालिक? जानें उनकी नेट वर्थ
कौन हैं 'मेलोडी' चॉकलेट बनाने वाली कंपनी 'पारले प्रोडक्ट्स'के मालिक? जानें उनकी नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
महाराष्ट्र
शरद पवार से नाराज हुए विधायक और सांसद! सुनेत्रा पवार गुट से विलय की चर्चा के बीच ऐसा क्या हुआ?
शरद पवार से नाराज हुए विधायक और सांसद! सुनेत्रा पवार गुट से विलय की चर्चा के बीच ऐसा क्या हुआ?
इंडिया
ट्विशा शर्मा केस में ऑडियो बम- 'कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर...' भाई और सास में क्या हुई बातचीत
ट्विशा शर्मा केस में ऑडियो बम- 'कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर...' भाई और सास में क्या हुई बातचीत
बिजनेस
Petrol Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतें तोड़ेंगी रिकॉर्ड, जून में $160 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, IMF की चेतावनी
Petrol Diesel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतें तोड़ेंगी रिकॉर्ड, जून में $160 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल, IMF की चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली: दिन तो क्या अब रातें भी उगल रहीं आग, 46.3 डिग्री पहुंचा पारा, जारी रहेगा असहनीय गर्मी का प्रकोप
दिल्ली: दिन तो क्या अब रातें भी उगल रहीं आग, 46.3 डिग्री पहुंचा पारा, जारी रहेगा असहनीय गर्मी का प्रकोप
स्पोर्ट्स
शादी से पहले पिता बने ये क्रिकेट जगत के 5 बड़े सितारे, लिस्ट में ये विश्व विजेता खिलाड़ी भी शामिल
शादी से पहले पिता बने ये क्रिकेट जगत के 5 बड़े सितारे, लिस्ट में ये विश्व विजेता खिलाड़ी भी शामिल
जनरल नॉलेज
मौत का दूसरा नाम है ये ड्रग, भूलकर भी आजमाया तो तड़प-तड़प कर जाएगी जान
मौत का दूसरा नाम है ये ड्रग, भूलकर भी आजमाया तो तड़प-तड़प कर जाएगी जान
टेक्नोलॉजी
भारत के इस शहर में तैयार हो रहा है Microsoft का सबसे बड़ा AI Data Centre, इसी साल होगा शुरू
भारत के इस शहर में तैयार हो रहा है Microsoft का सबसे बड़ा AI Data Centre, इसी साल होगा शुरू
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget