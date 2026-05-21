तैयार रहिए! कभी भी बढ़ सकती है LPG की कीमत, चेक करें आज का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैश्विक अनिश्चितताओं से बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ी.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका.

ईरान-अमेरिका जंग से क्रूड ऑयल महंगा, कीमतों पर असर.

LPG Price Today on May 21: ईरान-अमेरिका में जंग, पश्चिम एशिया में तनाव, क्रूड ऑयल में उबाल और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में चौतरफा महंगाई बढ़ रही है. हाल ही में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में दो बाद बढ़ोतरी की जा चुकी है.

पहले 15 मई को कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया और फिर 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई. कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस महीने की शुरुआत में ही 993 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं. अब बारी घरेलू सिलेंडर की है, जिसमें मार्च में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और इसके बाद से रेट नहीं बढ़ाए गए हैं.

शहरवार LPG सिलेंडर की कीमत

शहर घरेलू एलपीजी सिलेंडर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 3152.0 रुपये हैदराबाद 905.0 रुपये 2176.5 रुपये अहमदाबाद 920.0 रुपये 3091.0 रुपये पटना 1002.5 रुपये 3347.0 रुपये लखनऊ 950.5 रुपये 3194.0 रुपये

क्रूड ऑयल का दबाव

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड ऑयल 109 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल चुका है. इससे पेट्रोल-डीजल इस हफ्ते करीब 3.90 रुपये महंगे हो चुके हैं. अब अगला नंबर घरेलू एलपीजी का होने की आशंका है. 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 993 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिससे इसकी कीमत अब 3000 के पार निकल चुकी है. आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में भी महंगाई और ईंधन की इन बढ़ती कीमतों पर समीक्षा होने की उम्मीद है.

कैसे हर महीने तय होती है कीमत?

Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG और ATF की कीमतें अपडेट करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत और रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट के आधार पर तय होती हैं. इधर, ईरान में जारी जंग और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ा है. इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में बंपर उछाल आया है. यही वजह है कि भारत में भी कमर्शियल LPG के दाम बढ़े हैं.

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