गंगटोक, ईटानगर में 1000 रुपये के पार घरेलू सिलेंडर की कीमत, जानें आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपये प्रति यूनिट महंगा हुआ.

तीन महीने में यह दूसरी बढ़ोतरी, कंपनियां घाटे में.

ग्राहक को अभी भी भारी अप्रत्यक्ष सब्सिडी मिल रही है.

LPG Price Today on June 10: भारत में 7 जून से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में 14.2- किलो वाले कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और कोलकाता में 968 रुपये हो गई है. तीन महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर सिलेंडर की बिक्री पर भारी नुकसान उठा रही हैं.

इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. कुल मिलाकर ईरान में जंग शुरू होने के बाद से अब तक घरेलू कुकिंग गैस की कीमत में कुल 89 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है. लगातार हुई इन बढ़ोत्तरी के बावजूद, सरकार का कहना है कि सप्लाई की असल लागत के मुकाबले सभी कैटेगरी के ग्राहकों को अभी भी भारी सब्सिडी मिल रही है.

शहरवार LPG सिलेंडर की कीमतें

शहर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये चेन्नई 957.5 रुपये 3283.0 रुपये बेंगलुरु 944.5 रुपये 3198.0 रुपये गंगटोक 1094.5 रुपये 3631.5 रुपये गोवा पणजी 956.0 रुपये 3188.0 रुपये गुवाहाटी 991.0 रुपये 3348.0 रुपये ईटानगर 1007.5 रुपये 3379.5 रुपये

जनता को मिल रही इनडायरेक्ट सब्सिडी

बीते सोमवार को मंत्रालयों के बीच हुई एक प्रेस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण मल खानूजा ने कहा कि 29 रुपये के बदलाव को उस बड़ी इनडायरेक्ट सब्सिडी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो ग्राहकों को लगातार मिल रही है.

खानूजा ने कहा, "चाहे मैं उज्ज्वला ग्राहक होऊं या नॉन-उज्ज्वला ग्राहक, मुझे 1600 रुपये की कीमत वाला सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है, भले ही मैं नॉन-उज्ज्वला ग्राहक ही क्यों न होऊं. ऐसे में, यह भी ग्राहक के लिए एक इनडायरेक्ट सब्सिडी है. इसके अलावा, उज्ज्वला ग्राहकों को 300 रुपये और मिलते हैं, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, तो उन्हें 1000 रुपये का फायदा मिल रहा है. नॉन-उज्ज्वला ग्राहकों को भी प्रति सिलेंडर 700 रुपये का फायदा मिल रहा है."

सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की असल कीमत अभी 1600 रुपये से ज्यादा है, जिससे मार्केट रेट और ग्राहक को मिलने वाली कीमत के बीच का अंतर किसी भी पैमाने पर काफी बड़ा है

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