LPG की कुछ कम हुई कीमत? चेक करें 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर का आज रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर.

घरेलू सिलेंडर जून में बढ़े, कमर्शियल अगस्त में दाम घटे.

होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्ध से समुद्री आवाजाही बुरी तरह प्रभावित.

ओमान तट के पास तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ.

आज 28 अगस्त 2026 को भारत के प्रमुख महानगरों में घरेलू (14.2 किलोग्राम) और कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. तेल कंपनियों ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है. इसी के साथ दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपये है.

शहरवार चेक करें कीमतें

शहर घरेलू एलपीजी की कीमत कमर्शियल एलपीजी की कीमत दिल्ली 942.00 रुपये 2,738.00 रुपये मुंबई 941.50 रुपये 2,691.50 रुपये कोलकाता 968.00 रुपये 2,872.50 रुपये चेन्नई 957.50 रुपये 2,906.00 रुपये बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,821.00 रुपये पटना 1,031.50 रुपये 3,018.00 रुपये देहरादून 961.00 रुपये 2,791.00 रुपये भोपाल 947.50 रुपये 2,743.00 रुपये चंडीगढ़ 951.50 रुपये 2,760.00 रुपये

कब आखिरी बार बदली गई थी कीमत?

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार जून 2026 में बदलाव किया गया था. उस दौरान रेट 29 रुपये बढ़ा दिए गए थे, जिससे दिल्ली में कीमतें 913 रुपये से बढ़कर सीधे 942 रुपये पर पहुंच गई थी और आज भी इसी रेट पर बरकरार है. हालांकि, 1 अगस्त को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की गई थी. अंर्तराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बाद तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 192 से 209 रुपये तक की बड़ी कटौती की थी.

Strait crossings remain subdued



Vessel traffic through the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb declined on 25 August, while the IMO verified no additional attacks. Five vessels crossed the Strait of Hormuz, down 28.6% day on day from seven. All five used the Iranian Unilateral… pic.twitter.com/BI9cFAaJRy — Kpler (@Kpler) August 26, 2026

होर्मुज पर गहराया संकट

ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच जंग छिड़ने के छह महीने बाद भी होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से शिपिंग रूट में दशकों की सबसे बड़ी रुकावटें आ रही हैं. जंग से पहले इस 33 किलोमीटर के अहम रास्ते से हर रोज 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, जिनकी संख्या अब घटकर लगभग पांच रह गई है. इससे दुनिया भर में तेल, गैस और दूसरे सामानों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है.

इस बीच यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) और ओमान समुद्री सुरक्षा केंद्र ने ओमान तट के पास एक तेल टैंकर (AL SALAM II) पर अज्ञात मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से हमले की जानकारी दी है. हमले के कारण जहाज के इंजन रूम में धमाका हुआ, जिससे आग लग गई. जहाज काफी हद तक क्षतिग्रस्त होने के चलते अब आगे बढ़ने में अक्षम है. इस हमले के पीछे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का हाथ होने का संदेह है, जो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों और नाकेबंदी के खिलाफ हैं.

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