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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price: दिल्ली में 913 और मुंबई में 912 रुपये है गैस सिलेंडर की कीमत, अपने शहर का चेक करें रेट

LPG Price: दिल्ली में 913 और मुंबई में 912 रुपये है गैस सिलेंडर की कीमत, अपने शहर का चेक करें रेट

LPG Price Today: आज दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस की कीमत 913 रुपये है. घरेलू गैस की कीमतों में पिछले महीने से कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 27 Apr 2026 07:43 AM (IST)
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LPG Rate Today on April 27: ईरान में जंग छिड़ने और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के बाद दुनियाभर में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में कमी आई है. हालांकि, बाद में ईरान ने भारत, रूस और चीन जैसे पांच अपने मित्र देशों को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से होकर गुजरने की अनुमति दी थी. इसके चलते भारत के लिए गैस सप्लाई में सुधार हुआ है. नतीजतन, LPG की उपलब्धता पर भी इसका असर दिखने लगा है.

इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है. आज दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस की कीमत 913 रुपये है. घरेलू गैस की कीमतों में पिछले महीने से कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

आज LPG का रेट 

शहर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत  कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत
दिल्ली  913.0 रुपये 2078.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये  2031.0 रुपये
कोलकाता  939.0 रुपये 2208.5 रुपये
चेन्नई 928.5 रुपये  2246.5 रुपये
बेंगलुरु  915.5 रुपये 2161.0 रुपये
अहमदाबाद 920.0 रुपये  2098.0 रुपये
हैदराबाद 905.0 रुपये 2176.5 रुपये
अमृतसर 954.0 रुपये 2185.0 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 989.0 रुपये 2496.5 रुपये

कौन तय करता है LPG की कीमतें?

भारत में LPG की कीमतें सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां तय करती हैं और आमतौर पर हर महीने इनमें बदलाव किया जाता है. कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय LPG बेंचमार्क दरों और भारतीय रुपये तथा अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं.

LPG की कीमतों में होने वाले बदलावों का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ सकता है क्योंकि ज्यादातर भारतीय घरों में LPG ही खाना पकाने का मुख्य ईंधन है. कीमतों में बढ़ोतरी का असर छोटे व्यवसायों पर भी पड़ता है, जैसे कि रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फ़ूड बेचने वाले और कैटरिंग सर्विसेज, जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए LPG पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं.

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Published at : 27 Apr 2026 07:43 AM (IST)
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