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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Update: आज गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी या रही जस की तस? चेक करें पटना से पॉन्डिचेरी तक के रेट

LPG Price Update: आज गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी या रही जस की तस? चेक करें पटना से पॉन्डिचेरी तक के रेट

LPG Price Today: 28 फरवरी को ईरान में जंग शुरू होने के बाद से घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में एक बार बढ़ोतरी की गई. वहीं, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दो बार बढ़ाई गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 24 Apr 2026 08:32 AM (IST)
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LPG Price Today on April 24: आज 24 अप्रैल को भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. हालांकि, आने वाले दिनों में कीमतों में 25-28 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी के आसार हैं.

इस बीच, घरेलू LPG की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में एक बार और कमर्शियल कुकिंग गैस की दरों में दो बार बदलाव किया जा चुका है. खास बात यह है कि मार्च में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद से कीमतें नहीं बढ़ाई गईं. इसके चलते पूरे देश में घरेलू LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 

कमर्शियल LPG की दो बार बढ़ी कीमतें

वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत पहले मार्च में 144 रुपये बढ़ाई गई. इसके बाद 1 अप्रैल को कीमतों में फिर से लगभग 200 रुपये का इजाफा किया गया. इसका रेस्टोरेंट, भोजनालयों और अन्य व्यवसायों पर बुरा असर पड़ा, जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए इस ईंधन पर निर्भर रहते हैं.

28 फरवरी को ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमला बोले जाने के बाद सरकार ने घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के LPG सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी थी. जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट (Starit of Hormuz) में रुकावटों के कारण आपूर्ति में आई कमी की वजह से कीमतें बढ़ाई गईं क्योंकि यह एनर्जी सप्लाई के लिए एक अहम रास्ता है.  

सरकार की कोशिशें

इस बीच, सरकार ने उन उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर रखने या उन्हें फिर से भरवाने से रोक दिया है, जिनके पास PNG की सुविधा उपलब्ध है. साथ ही, सरकार ने देश की रिफाइनरियों को LPG का उत्पादन अधिकतम करने का निर्देश दिया है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है.

इसके अलावा, केंद्र सरकार घरों और उद्योगों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू ईंधन आपूर्ति पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और आयात पर निर्भरता को घटाना है. 

आज LPG सिलेंडर की कीमत

शहर  14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत  19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 
दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये
कोलकाता  939.0 रुपये 2208.5 रुपये
चेन्नई 928.5 रुपये 2246.5 रुपये
बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये
पटना 1002.5 रुपये 2353.5 रुपये
रायपुर 984.0 रुपये 2299.5 रुपये
रांची 970.5 रुपये 2258.0 रुपये
पॉन्डिचेरी  925.0 रुपये 2245.5 रुपये

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Published at : 24 Apr 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Lpg Price Today Commercial Cylinder Price Today Domestic Cylinder Price Today LPG Price Update
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