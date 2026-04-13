आज कितने में बिक रहा 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर, चेक करें दिल्ली से मुंबई तक के रेट्स

LPG Price Today on April 13: फरवरी के महीने में ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद भारत में सरकार ने घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के LPG सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए. दरअसल, मिडिल ईस्ट में तनाव से होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकेबंदी के चलते ईंधन की सप्लाई में आई कमी के चलते दुनियाभर के एनर्जी मार्केट्स में उथल-पुथल मच गई है क्योंकि यह एनर्जी की शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है.

चूंकि भारत अपनी लगभग 60 परसेंट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) और अपनी आधी नैचुरल गैस की जरूरतें आयात करता है और पश्चिम एशिया के देश इन ईंधनों का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करते हैं इसलिए इन रुकावटों ने दबाव को असल और तुरंत महसूस होने वाला बना दिया.

LPG की सप्लाई पर सरकार का रूख

आज 13 अप्रैल को देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. मार्च में हुई 60 रुपये की बढ़ोतरी के बाद इसमें अप्रैल में कोई बदलाव नहीं किया गया. सरकार का कहना है कि ईरान में जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सप्लाई रुकने के चलते वैश्विक LPG दरों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के झटकों से बचाया जा रहा है.

सरकार ने कहा है कि खाना पकाने वाली गैस की उपलब्धता लगातार बनी हुई है. औसतन हर दिन 50 लाख से ज्यादा सिलिंडर डिलीवर किए जा रहे हैं. इसके अलावा, कुछ खास कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें प्रवासी मजदूरों को 3.2 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलिंडर बेचना शामिल है.

आज LPG सिलेंडर की कीमत

शहर 14.2 किलो वाले घरेलू गैस की कीमत 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 2208.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 2246.5 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये अहमदाबाद 920.0 रुपये 2098.0 रुपये देहरादून 932.0 रुपये 2131.5 रुपये कोहिमा 932.0 रुपये 2182.5 रुपये लेह 1045.5 रुपये 2411.5 रुपये

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