LPG Rate Today: आज फिर बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम? शहर अनुसार जानें आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की रेट लिस्ट
LPG Rate Today: आज एलपीजी कितने रुपये महंगा या सस्ता हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बताए गए हैं.
LPG Rate Today: महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. पेट्रोल- डीजल से लेकर गोल्ड- सिल्वर और राशन तक, सबकुछ महंगा हो चुका है. हाल ही में घरेलू गैस के दाम भी बढ़े. 7 जून से 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 29 रुपये बढ़ाकर 942 रुपए कर दी गई है. इससे पहले मार्च में भी 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी. अब जानने वाली बात ये है कि क्या आज भी दाम बढ़ा दिए गए हैं? आज आपके शहर में गैस सिलेंडर किस रेट पर मिलेगा, ये आप यहां से जान सकते हैं.
गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट-
|शहर
|घरेलू सिलेंडर नई कीमत
|कमर्शियल सिलेंडर कीमत
|दिल्ली
|₹942.0
|₹3071.5
|मुंबई
|₹941.5
|₹3024.0
|कोलकाता
|₹968.0
|₹3202.5
|चेन्नई
|₹957.5
|₹3237.0
|बेंगलुरु
|₹944.5
|₹3152.0
|अमृतसर
|₹983.0
|₹3178.0
|चंडीगढ़
|₹951.5
|₹3092.5
|भोपाल
|₹947.5
|₹3077.0
|भुवनेश्वर
|₹968.0
|₹3238.5
पड़ोसी देशों से भी सस्ता है भारत का LPG
भारत में घरेलू LPG की कीमत कई पड़ोसी देशों के मुकाबले कम बनी हुई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 942 रुपए का है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत 1046 रुपए, नेपाल में 1207 रुपए, बांग्लादेश में 1225 रुपए और श्रीलंका में 1241 रुपए के आसपास है.
क्या फिर से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट
कैसे सस्ता मिलेगा सिलेंडर?
सरकार के अनुसार देश में 10.58 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना लाभार्थी हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जा रही है. इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम करना है.
1600 रुपए से ज्यादा है सप्लाई कॉस्ट
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई लागत अब 1600 रुपए से अधिक पहुंच चुकी है. हालांकि, दिल्ली में आम उपभोक्ता यह सिलेंडर 942 रुपए में खरीद रहे हैं. यानी वास्तविक लागत की तुलना में उन्हें करीब 658 रुपए का लाभ मिल रहा है. वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद यही सिलेंडर करीब 642 रुपए में मिल रहा है. इस तरह उन्हें सप्लाई कॉस्ट के मुकाबले लगभग ₹958 का फायदा हो रहा है.
2 साल की जेल और बैंक खाता फ्रीज, जानें कहां की सरकार हुई अवैध निर्माण पर सख्त
क्यों बढ़ रही है LPG की लागत?
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों में भारी उछाल आया है. सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसे वैश्विक LPG कीमतों का प्रमुख मानक माना जाता है, फरवरी 2026 में 542.5 डॉलर प्रति टन था. जून तक यह बढ़कर 790 डॉलर प्रति टन पहुंच गया. यानी सिर्फ चार महीनों में करीब 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.