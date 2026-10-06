आज का LPG गैस सिलेंडर का भाव, कमर्शियल महंगी, घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर

हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों पर लोगों की नजर रहती है. खासकर त्योहारों के सीजन में रसोई का बजट बिगड़ने का डर रहता है. 6 अक्टूबर 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.

तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को ही 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा था. हालांकि, तब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था. यहां से आप घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के रेट जान सकते हैं.

आज घरेलू गैस सिलेंडर कितने रुपये का है?

इंडियन ऑयल के मुताबिक, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपए, मुंबई में 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए है. यानी अगर आप घर के लिए LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो फिलहाल आपको अक्टूबर में बढ़ी हुई कीमत का सामना नहीं करना पड़ा है.

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कोलकाता 968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कोयंबटूर 959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम रांची 1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा

वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर से बढ़ गई है.

दिल्ली में इसकी कीमत 2,810 रुपए हो गई है. मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर 2,764.50 रुपए, कोलकाता में 2,954 रुपए और चेन्नई में 2,983 रुपए का हो गया है. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. मुंबई में करीब 63 रुपए और पटना में 71.50 रुपए तक की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है.

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट दिल्ली 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हैदराबाद 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कटक 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोयंबटूर 3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बढ़े?

LPG की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत, रुपये-डॉलर की विनिमय दर और सरकार की नीतियों जैसे कई फैक्टर पर निर्भर करती हैं. लेकिन घरेलू LPG की कीमतों में बदलाव सरकार और तेल कंपनियों के फैसलों पर भी निर्भर करता है. फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमत स्थिर रखी गई है, जबकि कमर्शियल LPG के दाम बढ़ाए गए हैं.

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