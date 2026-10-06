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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज का LPG गैस सिलेंडर का भाव, कमर्शियल महंगी, घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर

आज का LPG गैस सिलेंडर का भाव, कमर्शियल महंगी, घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर

आज 6 अक्टूबर 2026 को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर का भाव क्या है? यहां से आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई सारे शहरों का 14.2 और 19 किलो वाले गैस के ताजा रेट जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों पर लोगों की नजर रहती है. खासकर त्योहारों के सीजन में रसोई का बजट बिगड़ने का डर रहता है. 6 अक्टूबर 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.

तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को ही 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा था. हालांकि, तब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था. यहां से आप घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के रेट जान सकते हैं. 

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आज घरेलू गैस सिलेंडर कितने रुपये का है?
इंडियन ऑयल के मुताबिक, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपए, मुंबई में 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए है. यानी अगर आप घर के लिए LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो फिलहाल आपको अक्टूबर में बढ़ी हुई कीमत का सामना नहीं करना पड़ा है.

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट
दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कोलकाता  968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
कोयंबटूर  959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
रांची  1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1 अक्टूबर से बढ़ गई है.

दिल्ली में इसकी कीमत 2,810 रुपए हो गई है. मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर 2,764.50 रुपए, कोलकाता में 2,954 रुपए और चेन्नई में 2,983 रुपए का हो गया है. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. मुंबई में करीब 63 रुपए और पटना में 71.50 रुपए तक की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है.

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता  2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कटक 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर  3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची  2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बढ़े?
LPG की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत, रुपये-डॉलर की विनिमय दर और सरकार की नीतियों जैसे कई फैक्टर पर निर्भर करती हैं. लेकिन घरेलू LPG की कीमतों में बदलाव सरकार और तेल कंपनियों के फैसलों पर भी निर्भर करता है. फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमत स्थिर रखी गई है, जबकि कमर्शियल LPG के दाम बढ़ाए गए हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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