धनतेरस पर सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? दिल्ली से मुंबई तक चेक करें 14.2 और 19 किलो LPG के दाम

हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों पर लोगों की नजर रहती है. खासकर तब, जब घर का बजट पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा हो. आज 6 नवंबर को धनतेरस है और आज लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या गैस सिलेंडर महंगा हुआ है या कीमतों में राहत मिली है? अच्छी बात यह है कि फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में नवंबर की शुरुआत में बढ़ोतरी की गई थी.

ऐसे में अगर आप Indane, Bharat Gas या HP Gas का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो जान लीजिए कि आज आपके शहर में 14.2 किलो और 19 किलो वाले सिलेंडर के लिए कितने रुपये चुकाने होंगे.

दिल्ली में कितने का है गैस सिलेंडर?

दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है. इस कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब 2,820 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. 1 नवंबर को इसकी कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम रांची 1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम जोधपुर 949.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम देहरादून 952.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

नवंबर में कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ?

तेल कंपनियों ने 1 नवंबर को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. दिल्ली में इसके दाम 10 रुपये बढ़े, जबकि मुंबई में 10.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई. कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपये और चेन्नई में 11.50 रुपये महंगा हुआ.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे कारोबार में होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों का खर्च बढ़ सकता है. इसका असर आगे चलकर बाहर खाना खाने के खर्च पर भी पड़ सकता है.

शहर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 2,820.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 2,757.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,774.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 2,964.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 3,110.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 2,774.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 2,995.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम जोधपुर 2,862.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम देहरादून 2,865.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कब बढ़े थे?

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बदलाव 7 जून 2026 को हुआ था. उस समय 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ाए गए थे. इसके बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

यानी नवंबर में भी आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की शुरुआत में बदलाव हो सकता है. इसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG के दाम और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं.

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