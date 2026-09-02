कमर्शियल के बाद आज घरेलू गैस सिलेंडर हुआ महंगा? चेक करें अपने शहर का ताजा रेट
कल 1 सितंबर को कमर्शियल और छोटू गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया था. यहां से जानें आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर किस रेट पर बिक रहा है और इसकी कीमत में कितने रुपए का इजाफा हुआ है.
आज यानी 2 सितंबर, दिन बुधवार को अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसके भाव के बारे में पता होना चाहिए. अब चूंकि कल एक दिन में कमर्शियल और छोटू, दोनों ही गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है तो आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम का क्या हाल है? बता दें कि राहत वाली खबर है कि आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं और इसमें न इजाफा हुआ और ना ही रेट कम हुए हैं. यहां से आप आप अपने शहर अनुसार गैस सिलेंडर के दाम चेक कर सकते हैं.
शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के भाव-
|शहर
|घरेलू एलपीजी की कीमत
|दिल्ली
|942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|मुंबई
|941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|कोलकाता
|968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|चेन्नई
|957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|पटना
|1,031.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|देहरादून
|961.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|भोपाल
|947.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
|चंडीगढ़
|951.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव-
|शहर
|कमर्शियल एलपीजी की कीमत
|दिल्ली
|2747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|मुंबई
|2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|कोलकाता
|2,882.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चेन्नई
|2,915.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|बेंगलुरु
|2,8230.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|पटना
|3,027.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|देहरादून
|2,800.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|भोपाल
|2,752.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
|चंडीगढ़
|2,769.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कितना बढ़ा कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम?
कल यानी 1 सितंबर की सुबह- सुबह कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 9 रुपए 50 पैसे बढ़ गए. इसके पहले अगस्त में तो 192 रुपए की कमी आई थी. अगस्त से पहले जुलाई में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर ने 183.50 रुपए की राहत दी थी.
कितना महंगा हुआ छोटू सिलेंडर?
सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, कल तो 5 किलो वाले नॉन-डोमेस्टिक FTL सिलेंडर के दाम में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है. अब देखने वाली बात है कि कबतक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रहते हैं और आम आदमी को राहत मिलती है.
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