LPG Price Today: तेल कंपनियों ने 18 जून के लिए घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. आज घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन अलग-अलग शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन लागत के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं तो पहले अपने शहर का नया भाव जरूर चेक कर लें.

शहर अनुसार गैस सिलेंडर का दाम-

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जून में महंगा हुआ था सिलेंडर

इस महीने की शुरुआत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद से ही लोगों को गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं.

कमर्शियल सिलेंडर का क्या है हाल?

19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी जून में बढ़ाए गए थे. होटल, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ा है. हालांकि 18 जून को इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.

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कैसे चेक करें अपने शहर का रेट?

इंडेन, भारत गैस और HP गैस के ग्राहक संबंधित कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर के ताजा LPG रेट चेक कर सकते हैं. सिलेंडर बुक करने से पहले रेट देख लेना हमेशा फायदेमंद रहता है.

क्यों बढ़ते-घटते हैं LPG के दाम?

एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, आयात लागत और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती हैं. यही वजह है कि समय-समय पर गैस सिलेंडर के दाम बदलते रहते हैं.