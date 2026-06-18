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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: आपके शहर में आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला सिलेंडर, जानें 18 जून को एलपीजी सस्ता हुआ या महंगा

LPG Price Today: आपके शहर में आज कितने का मिलेगा 14 किलो वाला सिलेंडर, जानें 18 जून को एलपीजी सस्ता हुआ या महंगा

LPG Price Today: 18 जून को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप अपने शहर अनुसार गैस सिलेंडर के दाम देख सकते हैं.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jun 2026 08:01 AM (IST)
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LPG Price Today: तेल कंपनियों ने 18 जून के लिए घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. आज घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन अलग-अलग शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन लागत के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं तो पहले अपने शहर का नया भाव जरूर चेक कर लें. 

शहर अनुसार गैस सिलेंडर का दाम-

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई  957.5 रुपये  3283.0 रुपये
जयपुर 945.5 रुपये 3141.0 रुपये
नोएडा/गाजियाबाद  939.50 रुपये 3113.50 रुपये
पटना 1031.5 रुपये  3400.5 रुपये
भुवनेश्वर 968.0 रुपये 3290.5 रुपये
चंडीगढ़ 951.5 रुपये 3136.0 रुपये

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जून में महंगा हुआ था सिलेंडर

इस महीने की शुरुआत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद से ही लोगों को गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं.

कमर्शियल सिलेंडर का क्या है हाल?

19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम भी जून में बढ़ाए गए थे. होटल, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ा है. हालांकि 18 जून को इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है.

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कैसे चेक करें अपने शहर का रेट?

इंडेन, भारत गैस और HP गैस के ग्राहक संबंधित कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर के ताजा LPG रेट चेक कर सकते हैं. सिलेंडर बुक करने से पहले रेट देख लेना हमेशा फायदेमंद रहता है.

क्यों बढ़ते-घटते हैं LPG के दाम?

एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, आयात लागत और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती हैं. यही वजह है कि समय-समय पर गैस सिलेंडर के दाम बदलते रहते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG 
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