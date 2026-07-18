LPG Rate Today 18 July 2026: देशभर के करोड़ों एलपीजी ग्राहकों के लिए आज खुशी की खबर है. 18 जुलाई 2026 को घरेलू 14.2 किलोग्राम LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई दरों को ही बरकरार रखा है. वहीं, 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 जुलाई को कटौती की गई थी, जिसके बाद फिलहाल उसी दर पर सिलेंडर उपलब्ध हैं. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को पिछले रेट पर ही सिलेंडर मिल रहा है.

घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 942.0 रुपये 2930.0 रुपये मुंबई 941.5 रुपये 2885.5 रुपये कोलकाता 968.0 रुपये 3082.0 रुपये चेन्नई 957.5 रुपये 3106.0 रुपये चंडीगढ़ 951.5 रुपये 2954.5 रुपये देहरादून 961.0 रुपये 2983.5 रुपये हैदराबाद 934.0 रुपये 2052.5 रुपये भुवनेश्वर 968.0 रुपये 3115.0 रुपये तिरुवनंतपुरम 951.0 रुपये 2970.5 रुपये

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घर बैठे चेक करें गैस सिलेंडर के दाम-

उपभोक्ता इंडेन, भारत गैस और HP गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने शहर में LPG सिलेंडर की ताजा कीमत देख सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन गैस बुकिंग और रिफिल की सुविधा भी मिल जाती है.

क्या अगले महीने बदल सकते हैं दाम?

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव होता है, तो अगले मासिक संशोधन में घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल 18 जुलाई 2026 तक घरेलू LPG सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली हुई है.

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