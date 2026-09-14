गणेश चतुर्थी पर महंगा हुआ गैस सिलेंडर? जानें LPG का ताजा भाव

आज अगर आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आप नई बुकिंग करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से आप घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के ताजा भाव चेक कर सकते हैं. कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या गणेश चतुर्थी पर गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है. आज एलपीजी के रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये पुराने रेट पर भी मिल रहा है. फिलहाल, यहां से एलपीजी का रेट चेक करके आपको अपना बजट संभालने में भी मदद मिलेगी.

शहर अनुसार, घरेलू (14 किलो) वाले गैस सिलेंडर का दाम-

सरकारी राशन के रिकॉर्ड में हेराफेरी, यूपी में 60 लाख का गेहूं गायब

शहर अनुसार, कमर्शियल (19 किलो) गैस सिलेंडर के दाम-

शहर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 2,884.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 2,916.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 2,831.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम लखनऊ 2755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 2760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम वाराणसी 2757.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 2,933.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

गैस सिलेंडर खरीदने से पहले क्या चेक करना चाहिए?

सिलेंडर की प्लास्टिक सील और सेफ्टी कैप को अच्छी तरह देखें. अगर सील टूटी हुई है या पहले से खुली लग रही है, तो सिलेंडर बिल्कुल न लें. इसके अलावा गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट चेक करना भी जरूरी है. सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर तीन पट्टियों में से एक पर अंग्रेजी का अक्षर (A, B, C, D) और एक नंबर (जैसे D28) लिखा होता है. एक्सपायरी या टेस्टिंग निकल चुका हो तो सिलेंडर बिल्कुल न लें.

आपके बैंक खाते से लेन-देन पर लग सकती है रोक, RBI से आई बड़ी खबर