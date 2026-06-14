हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: दिल्ली में 942, तो पटना में 1000 रुपये के पार बिक रहा गैस सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट

LPG Rate Today: दिल्ली में 942, तो पटना में 1000 रुपये के पार बिक रहा गैस सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट

LPG Rate Today: सरकार का दावा है कि भारत में लोगों को दुनिया में सबसे कम कीमतों पर कुकिंग गैस मिलती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों के बावजूद अभी भी काफी सब्सिडी दी जा रही है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 14 Jun 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम आज स्थिर हैं.
  • हालांकि, 7 जून को घरेलू सिलेंडर ₹29 महंगा हुआ था.
  • बढ़ोतरी पश्चिम एशिया तनाव, आपूर्ति रुकावट के कारण हुई.
  • एलपीजी दरें अंतरराष्ट्रीय तेल, डॉलर पर निर्भर; उज्ज्वला को सब्सिडी.

LPG Rate Today on June 14: आज रविवार के दिन भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश की आम जनता को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा, जब बीते 7 जून से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई. सरकार ने LPG की कीमतों में यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व में सप्लाई में रुकावट की आशंकाओं के कारण की है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इस महीने की शुरुआत में करीब 42-54 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

शहर गैस सिलेंडर की आज कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 3113.5 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 3067.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3256.0 रुपये
चेन्नई  957.5 रुपये  3283.0 रुपये
जयपुर 945.5 रुपये 3141.0 रुपये
लखनऊ  979.5 रुपये 3236.0 रुपये
पटना 1031.5 रुपये  3400.5 रुपये
अमृतसर 983.0 रुपये 3220.0 रुपये
गुवाहाटी 991.0 रुपये 3348.0 रुपये

कैसे तय होती हैं LPG की कीमतें?

भारत में LPG की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) के दामों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर निर्भर करती है. इस बीच देश में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के तहत आने वाले लाभार्थियों को सरकार की तरफ से 300 रुपये की सीधी सब्सिडी मिलती है. इस वजह से आम जनता के लिए जो सिलेंडी 942 रुपये का है, वह उज्जवला लाभार्थियों को सब्सिडी कटने के बाद 642 के आसपास पड़ता है. 

कैसे चेक करें कीमत?

आप घर बैठे ऑनलाइन या ऐप के लिए अपनी गैस कंपनी से रेट का पता लगा सकते हैं. आप चाहे तो Mylpg.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां अपने गैस सप्लायर (HP Gas, Indane या Bharat Gas) के लिंक पर क्लिक करके अपने शहर के ताजा रेटदेख सकते हैं. या फिर मोबाइल ऐप्स का सहारा ले सकते हैं जैसे कि Indane के लिए IndianOil One, HP Gas के लिए HP Pay और Bharat Gas के लिए Hello BPCL ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं. आप अपने नजदीकी गैस डीलर या एजेंसी को सीधे फोन कर या उनके ऑफिस जाकर भी रेट पूछ सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:

Petrol-Deisel Rate: आज कितने में मिल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल-डीजल? फ्यूल स्टेशन जाने से पहले चेक करें रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
LPG  Iran War LPG Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG Rate Today: दिल्ली में 942, तो पटना में 1000 रुपये के पार बिक रहा गैस सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट
दिल्ली में 942, तो पटना में 1000 रुपये के पार बिक रहा गैस सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट
बिजनेस
Petrol-Deisel Rate: आज कितने में मिल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल-डीजल? फ्यूल स्टेशन जाने से पहले चेक करें रेट
आज कितने में मिल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल-डीजल? फ्यूल स्टेशन जाने से पहले चेक करें रेट
बिजनेस
Liquor News: पूरी दुनिया में घटेगी शराब की बिक्री, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहा है दारु का बाजार?
Liquor News: पूरी दुनिया में घटेगी शराब की बिक्री, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहा है दारु का बाजार?
बिजनेस
मिडिल क्लास पर चौतरफा मार! सब्जी से लेकर ईंधन तक सब महंगा, अब कैसे चलेगा घर?
मिडिल क्लास पर चौतरफा मार! सब्जी से लेकर ईंधन तक सब महंगा, अब कैसे चलेगा घर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Vidhata BO Day 2: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल
ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट
₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget