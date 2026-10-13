13 अक्टूबर को आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट

तीज- त्योहार के दिन नजदीक आ रहे हैं. ऐसे में तो गैस सिलेंडर की मांग और बढ़ जाती है. वैसे भी इस महंगाई के समय में सिलेंडर के दाम में काफी ज्यादा उतार- चढ़ाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल दिल्ली में 942 रुपए के रेट पर घरेलू सिलेंडर मिल रहा है. वहीं, इस जगह पर कमर्शियल गैस सिलेंडर 2810 रुपए में बिक रहा है.

अलग- अलग शहर में गैस सिलेंडर के दाम भी अलग- अलग होते हैं. यहां से आप देश के कुछ खास शहरों के भाव देख सकते हैं. इससे आपको अपने घर का बजट फिक्स करने में भी मदद मिलेगी.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली 2,810.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम नोएडा 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम गुरुग्राम 2,828.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 2,764.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 2,954.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 2,983.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 3,100.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम रांची 2,988.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम जयपुर 2,839.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

कैसे बुक करना है गैस सिलेंडर?

आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल या ऐप के जरिए गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इंडेन आपको गैस का सिलेंडर बुक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7588888824 पर REFILL लिखकर भेजना है.

वहीं, भारत गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800224344 पर Hi लिखकर भेजें. साथ ही साथ एचपी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9222201122 पर Hi लिखकर भेजें.

गैस सिलेंडर कितने दिन में बुक कर सकते हैं?

अभी के समय में 25 दिनों में गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है. वहीं, 2 से 3 दिनों में सिलेंडर की डिलीवरी भी हो जाती है. अगर आप एक महीने में सिलेंडर बुकिंग की बात करेंगे तो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बार गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

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