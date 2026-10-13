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हिंदी न्यूज़बिजनेस13 अक्टूबर को आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट

13 अक्टूबर को आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट

आज देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहा है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव देखे जा सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Oct 2026 06:48 AM (IST)
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तीज- त्योहार के दिन नजदीक आ रहे हैं. ऐसे में तो गैस सिलेंडर की मांग और बढ़ जाती है. वैसे भी इस महंगाई के समय में सिलेंडर के दाम में काफी ज्यादा उतार- चढ़ाव देखने को मिल रहा है. फिलहाल दिल्ली में 942 रुपए के रेट पर घरेलू सिलेंडर मिल रहा है. वहीं, इस जगह पर कमर्शियल गैस सिलेंडर 2810 रुपए में बिक रहा है.

अलग- अलग शहर में गैस सिलेंडर के दाम भी अलग- अलग होते हैं. यहां से आप देश के कुछ खास शहरों के भाव देख सकते हैं. इससे आपको अपने घर का बजट फिक्स करने में भी मदद मिलेगी. 

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
नोएडा 939.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
गुरुग्राम 951.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
मुंबई 912.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
कोलकाता 945.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
चेन्नई 950.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
पटना 1,000.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
रांची 1,010.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम
जयपुर 945.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-  

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 2,810.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
नोएडा 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
गुरुग्राम 2,828.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,764.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 2,954.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,983.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
पटना 3,100.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची 2,988.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
जयपुर 2,839.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

कैसे बुक करना है गैस सिलेंडर?

आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल या ऐप के जरिए गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इंडेन आपको गैस का सिलेंडर बुक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7588888824 पर REFILL लिखकर भेजना है.

वहीं, भारत गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800224344 पर Hi लिखकर भेजें. साथ ही साथ एचपी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए  अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9222201122 पर Hi लिखकर भेजें.

गैस सिलेंडर कितने दिन में बुक कर सकते हैं?

अभी के समय में 25 दिनों में गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है. वहीं, 2 से 3 दिनों में सिलेंडर की डिलीवरी भी हो जाती है. अगर आप एक महीने में सिलेंडर बुकिंग की बात करेंगे तो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बार गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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