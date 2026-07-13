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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: 13 जुलाई को फिर बढ़ गया एलपीजी का दाम? जानिए आज आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर

LPG Price Today: 13 जुलाई को फिर बढ़ गया एलपीजी का दाम? जानिए आज आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर

LPG Price Today 13 July 2026: आज आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार एलीपीजी के दाम बताए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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LPG Price Today 13 July 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म है और आप नया सिलेंडर बुक करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको इनके दाम का पता होना चाहिए. आज 13 जुलाई, सोमवार के दिन एलीपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, फिर भी हर शहर में एलपीजी के भाव में थोड़ा अंतर तो आता ही है. यहां से आप अलग- अलग शहरों के गैस सिलेंडर का कीमत चेक कर सकते हैं.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14 किलो) का रेट- 

  • दिल्ली- 942
  • नोएडा- 939.50
  • मुंबई- 941.50
  • कोलकाता- 968
  • पटना- 1031.50
  • लखनऊ- 979.50 
  • चेन्नई- 957.50
  • चंडीगढ़- 951.50
  • जयपुर- 945.50
  • हरियाणा- 943.50
  • असम- 991

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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलो) का रेट- 

  • दिल्ली- 2930
  • नोएडा- 2930
  • मुंबई- 2885.50
  • कोलकाता- 3081.50
  • पटना- 3227
  • लखनऊ- 3052.50 
  • चेन्नई- 3106
  • चंडीगढ़- 2954.50
  • जयपुर- 2957.50
  • हरियाणा- 2932
  • असम- 3173.50

शहर की कीमतों में क्यों है अंतर?
अगर आपने गौर किया हो तो दिल्ली और पटना में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अलग हैं. अलग- अलग शहरों की कीमत में अंतर होने की वजह राज्य सरकारों के टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्थानीय खर्च हैं. इसी कारण हर शहर में गैस सिलेंडर की कीमत एक जैसी नहीं होती है.

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कब बदलती है कीमत?
ऑयल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर महीने के बीच में भी रेट बदले जा सकते हैं. इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा कीमत जरूर चेक कर लें. इसे चेक करने के लिए आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. इससे आप मोबाइल पर ही अपने शहर की कीमतों के बारे में जान सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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