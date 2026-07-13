LPG Price Today 13 July 2026: अगर आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म है और आप नया सिलेंडर बुक करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको इनके दाम का पता होना चाहिए. आज 13 जुलाई, सोमवार के दिन एलीपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, फिर भी हर शहर में एलपीजी के भाव में थोड़ा अंतर तो आता ही है. यहां से आप अलग- अलग शहरों के गैस सिलेंडर का कीमत चेक कर सकते हैं.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14 किलो) का रेट-

दिल्ली- 942

नोएडा- 939.50

मुंबई- 941.50

कोलकाता- 968

पटना- 1031.50

लखनऊ- 979.50

चेन्नई- 957.50

चंडीगढ़- 951.50

जयपुर- 945.50

हरियाणा- 943.50

असम- 991

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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलो) का रेट-

दिल्ली- 2930

नोएडा- 2930

मुंबई- 2885.50

कोलकाता- 3081.50

पटना- 3227

लखनऊ- 3052.50

चेन्नई- 3106

चंडीगढ़- 2954.50

जयपुर- 2957.50

हरियाणा- 2932

असम- 3173.50

शहर की कीमतों में क्यों है अंतर?

अगर आपने गौर किया हो तो दिल्ली और पटना में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अलग हैं. अलग- अलग शहरों की कीमत में अंतर होने की वजह राज्य सरकारों के टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्थानीय खर्च हैं. इसी कारण हर शहर में गैस सिलेंडर की कीमत एक जैसी नहीं होती है.

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कब बदलती है कीमत?

ऑयल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर महीने के बीच में भी रेट बदले जा सकते हैं. इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा कीमत जरूर चेक कर लें. इसे चेक करने के लिए आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. इससे आप मोबाइल पर ही अपने शहर की कीमतों के बारे में जान सकते हैं.

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