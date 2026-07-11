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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: आज गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा या महंगा? जानें 11 जुलाई को एलपीजी के लिए देने होंगे कितने रुपए

LPG Price Today: आज गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा या महंगा? जानें 11 जुलाई को एलपीजी के लिए देने होंगे कितने रुपए

LPG Gas Price Today 11 July 2026: 11 जुलाई 2026 के LPG गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी हो गए हैं. जानें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों के लेटेस्ट रेट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Jul 2026 09:57 AM (IST)
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LPG Gas Price Today 11 July 2026: देशभर में 11 जुलाई 2026 के लिए LPG गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. आज घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल यानी 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई थी. अगर आपको आज गैस सिलेंडर खरीदना है तो सबसे पहले यहां से अपने शहर का एलपीजी प्राइस चेक कर लें. यहां अलग- अलग शहरों का रेट बताया गया है. 

14 किलो घरेलू सिलेंडर का भाव- 

  • दिल्ली- 942
  • नोएडा- 939.50
  • मुंबई- 941.50
  • कोलकाता- 968
  • पटना- 1031.50
  • लखनऊ- 979.50 
  • चेन्नई- 957.50
  • चंडीगढ़- 951.50
  • जयपुर- 945.50
  • हरियाणा- 943.50
  • असम- 991

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19 किलो कमर्शियल सिलेंडर का भाव- 

  • दिल्ली- 2930
  • नोएडा- 2930
  • मुंबई- 2885.50
  • कोलकाता- 3081.50
  • पटना- 3227
  • लखनऊ- 3052.50 
  • चेन्नई- 3106
  • चंडीगढ़- 2954.50
  • जयपुर- 2957.50
  • हरियाणा- 2932
  • असम- 3173.50

क्या आज LPG सिलेंडर के दाम बदले?

नहीं. 11 जुलाई 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं यानी इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. फिलहाल, घरेलू उपभोक्ताओं को किसी नए बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

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कमर्शियल सिलेंडर पर मिली राहत

1 जुलाई 2026 से 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई थी. इससे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर खर्चे में कमी आई है. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया.

LPG की कीमतें कैसे तय होती हैं?

LPG सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात लागत और सरकारी नीतियों के आधार पर तय की जाती हैं. तेल कंपनियां हर महीने इन सभी कारकों की समीक्षा करने के बाद नई कीमतें जारी करती हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Jul 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG  LPG Price
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