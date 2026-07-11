LPG Price Today: आज गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा या महंगा? जानें 11 जुलाई को एलपीजी के लिए देने होंगे कितने रुपए
LPG Gas Price Today 11 July 2026: 11 जुलाई 2026 के LPG गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी हो गए हैं. जानें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों के लेटेस्ट रेट.
LPG Gas Price Today 11 July 2026: देशभर में 11 जुलाई 2026 के लिए LPG गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. आज घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल यानी 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई थी. अगर आपको आज गैस सिलेंडर खरीदना है तो सबसे पहले यहां से अपने शहर का एलपीजी प्राइस चेक कर लें. यहां अलग- अलग शहरों का रेट बताया गया है.
14 किलो घरेलू सिलेंडर का भाव-
- दिल्ली- 942
- नोएडा- 939.50
- मुंबई- 941.50
- कोलकाता- 968
- पटना- 1031.50
- लखनऊ- 979.50
- चेन्नई- 957.50
- चंडीगढ़- 951.50
- जयपुर- 945.50
- हरियाणा- 943.50
- असम- 991
11 जुलाई को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव
19 किलो कमर्शियल सिलेंडर का भाव-
- दिल्ली- 2930
- नोएडा- 2930
- मुंबई- 2885.50
- कोलकाता- 3081.50
- पटना- 3227
- लखनऊ- 3052.50
- चेन्नई- 3106
- चंडीगढ़- 2954.50
- जयपुर- 2957.50
- हरियाणा- 2932
- असम- 3173.50
क्या आज LPG सिलेंडर के दाम बदले?
नहीं. 11 जुलाई 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं यानी इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. फिलहाल, घरेलू उपभोक्ताओं को किसी नए बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा.
2013 में बुक की थी XUV500, नहीं की डिलिवर, कोर्ट ने महिंद्रा पर ठोका जुर्माना, अब कितनी रकम देनी होगी?
कमर्शियल सिलेंडर पर मिली राहत
1 जुलाई 2026 से 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई थी. इससे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर खर्चे में कमी आई है. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया.
LPG की कीमतें कैसे तय होती हैं?
LPG सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात लागत और सरकारी नीतियों के आधार पर तय की जाती हैं. तेल कंपनियां हर महीने इन सभी कारकों की समीक्षा करने के बाद नई कीमतें जारी करती हैं.
ऑफिस जाना पसंद है या वर्क फ्रॉम होम? सर्वे में भारतीयों ने कर दी इस मॉडल की मांग