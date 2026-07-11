LPG Gas Price Today 11 July 2026: देशभर में 11 जुलाई 2026 के लिए LPG गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. आज घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल यानी 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई थी. अगर आपको आज गैस सिलेंडर खरीदना है तो सबसे पहले यहां से अपने शहर का एलपीजी प्राइस चेक कर लें. यहां अलग- अलग शहरों का रेट बताया गया है.

14 किलो घरेलू सिलेंडर का भाव-

दिल्ली- 942

नोएडा- 939.50

मुंबई- 941.50

कोलकाता- 968

पटना- 1031.50

लखनऊ- 979.50

चेन्नई- 957.50

चंडीगढ़- 951.50

जयपुर- 945.50

हरियाणा- 943.50

असम- 991

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19 किलो कमर्शियल सिलेंडर का भाव-

दिल्ली- 2930

नोएडा- 2930

मुंबई- 2885.50

कोलकाता- 3081.50

पटना- 3227

लखनऊ- 3052.50

चेन्नई- 3106

चंडीगढ़- 2954.50

जयपुर- 2957.50

हरियाणा- 2932

असम- 3173.50

क्या आज LPG सिलेंडर के दाम बदले?

नहीं. 11 जुलाई 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं यानी इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. फिलहाल, घरेलू उपभोक्ताओं को किसी नए बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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कमर्शियल सिलेंडर पर मिली राहत

1 जुलाई 2026 से 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई थी. इससे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर खर्चे में कमी आई है. हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया.

LPG की कीमतें कैसे तय होती हैं?

LPG सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात लागत और सरकारी नीतियों के आधार पर तय की जाती हैं. तेल कंपनियां हर महीने इन सभी कारकों की समीक्षा करने के बाद नई कीमतें जारी करती हैं.

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