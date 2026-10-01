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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?

दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ, महंगा होने के बाद आपके शहर में कितने का मिल रहा गैस सिलेंडर?

आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़ गए हैं. ये बढ़ोतरी दिल्ली-मुंबई, पटना और लखनऊ समेत तमाम शहरों में हुई है. इसके बाद आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, जानें?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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आज अक्टूबर का पहला दिन है और महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों को बड़ा झटका लगा है. एक तो पहले से ही लोग महंगाई और नए नियमों के बीच जुझ रहे हैं और ऐसे में एलपीजी के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़ गए हैं. वहीं, पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 71.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. इसी के साथ दिल्ली में जिस सिलेंडर का रेट पहले 2,747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम था वो अब बढ़कर 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम हो गया है. 

इसके बाद से ही लोगों के मन में घरेलू गैस सिलेंडर के लेकर भी काफी सवाल आ रहे हैं. तो बता दें कि 14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप जान सकते हैं कि आज आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर, कितने का मिल रहा है. यहां अलग- अलग शहरों के हिसाब से रेट लिस्ट दी गई है. 

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शहर अनुसार, घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए ताजा दाम- 

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 942 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,810 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,763.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता  968 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,946.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,893.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
हैदराबाद 994 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,058.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,978.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कटक 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,947.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोयंबटूर  959.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 3,002.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
रांची  1,010.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम 2,988 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

इसके पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कब बढ़े थे?

1 अक्टूबर के पहले पिछले महीने भी यानी 1 सितंबर को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ था. तब इसके दाम में 9.50 रुपए प्रति सिलेंडर की मामूली बढ़ोतरी हुई थी.

वहीं, इससे पहले 1 अगस्त और 1 जुलाई को इसके रेट कम हुए थे. 1 अगस्त को ये सीधा 192 रुपए से 209 रुपए तक सस्ता हो गया था. वहीं, 1 जुलाई को भी 183.50 रुपए की कटौती हुई थी. 

1 अक्टूबर से 62 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर, अब कितने का मिलेगा?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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