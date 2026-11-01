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आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ

आज, 1 नवंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. अब दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 2,820 रुपए और मुंबई में 2,774.50 रुपए में मिलेगा. यहां से आप एलपीजी की नई रेट लिस्ट देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Nov 2026 07:11 AM (IST)
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दिवाली से पहले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है. महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सिलेंडर 10 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 11.50 रुपए बढ़ी है.

हालांकि, अभी घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  

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कितने बढ़े दाम?

कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें 1 नवंबर से लागू हो गई हैं. अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला है. दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर अब 2,820 रुपए का हो गया है. मुंबई में इसकी कीमत 2,774.50 रुपए और कोलकाता में 2,964 रुपए पहुंच गई है.

चेन्नई में सिलेंडर 11.50 रुपए महंगा होकर 2,994.50 रुपए का हो गया है. वहीं बेंगलुरु में 10 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2,908 रुपए चुकाने होंगे.

शहर का नाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम 
दिल्ली 2,820 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 2,774.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई 2,994.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 2,964 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरू 2,908 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

होटल-रेस्टोरेंट पर क्या होगा असर?
कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार में बड़े पैमाने पर होता है. ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है. जिन दुकानों और रेस्टोरेंट में रोज कई सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए छोटी बढ़ोतरी भी महीने के हिसाब से बड़ा खर्च बन सकती है.

घरेलू सिलेंडर के दाम में कितना बदलाव?
कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने के बावजूद घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 1 नवंबर को कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के दाम फिलहाल पहले जैसे ही हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 01 Nov 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
LPG  Commercial LPG
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