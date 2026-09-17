गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज का गैस सिलेंडर रेट: घरेलू और कमर्शियल LPG की कीमत में क्या हुआ बदलाव?

आज का गैस सिलेंडर रेट: घरेलू और कमर्शियल LPG की कीमत में क्या हुआ बदलाव?

आज एलपीजी के दाम कम हुए हैं या बढ़े हैं? इस सवाल का सही जवाब आपको यहां मिल सकता है. यहां असल में गैस सिलेंडर की ताजा रेट लिस्ट ही दे दी गई है जो शहर अनुसार है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Sep 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर हर महीने की शुरुआत में लोगों की नजर रहती है. घर का बजट हो या होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे का कारोबार, LPG के दाम में बदलाव सीधे खर्च पर असर डालता है. 17 सितंबर 2026 को दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2,747.50 रुपए में मिल रहा है. यहां से आप शहर अनुसार, पूरी रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

शहर अनुसार, घरेलू एपीजी गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम घरेलू सिलेंडर के रेट
दिल्ली 942 रुपए
मुंबई 941.50 रुपए
कोलकाता  968 रुपए
बेंगलुरु 944.50 रुपए
हैदराबाद 994 रुपए
चेन्नई 957.50 रुपए
जयपुर 945.50 रुपए
नोएडा 939.50 रुपए
गुरुग्राम  950.50 रुपए

दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपए, जानें आपके शहर का क्या है हाल?

शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम-

शहर का नाम कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 2,747.50 रुपए
मुंबई 2,701 रुपए
कोलकाता  2,884 रुपए
बेंगलुरु 2,831 रुपए
हैदराबाद 2,996 रुपए
चेन्नई 2,916.50 रुपए
जयपुर 2,776 रुपए
नोएडा 2,747.50 रुपए
गुरुग्राम  2,764.50 रुपए

कारोबार पर कैसे पड़ता है एलीपीजी के दाम का असर?
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सीधा असर उन कारोबारों पर पड़ सकता है जिनमें खाना पकाने में LPG की खपत ज्यादा होती है. उदाहरण के लिए किसी छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे को महीने में कई सिलेंडर की जरूरत होती है. ऐसे में प्रति सिलेंडर कुछ रुपये की बढ़ोतरी भी कुल मासिक खर्च में जुड़ जाती है.

हालांकि, गैस की लागत किसी कारोबार के कुल खर्च का सिर्फ एक हिस्सा होती है. कच्चे माल, कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, किराया और परिवहन लागत भी कीमत तय करने में भूमिका निभाते हैं. इसलिए एलपीजी की कीमत बढ़ने का असर हर बिजनेस पर एक जैसा नहीं होता.

Adidas में हुई बड़ी छंटनी, 350 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिरी गाज

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपए, जानें आपके शहर का क्या है हाल?
दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपए, जानें आपके शहर का क्या है हाल?
बिजनेस
Adidas में हुई बड़ी छंटनी, 350 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिरी गाज
Adidas में हुई बड़ी छंटनी, 350 से ज्यादा कर्मचारियों पर गिरी गाज
बिजनेस
अडानी को पछाड़कर TikTok के फाउंडर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, लिस्ट में और किसका नाम
अडानी को पछाड़कर TikTok के फाउंडर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, लिस्ट में और किसका नाम
बिजनेस
आज से खुल गया Hero Motors का IPO, क्या पैसा लगाना रहेगा सही?
आज से खुल गया Hero Motors का IPO, क्या पैसा लगाना रहेगा सही?
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
टेलीविजन
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी ड्रामेबाजी
दिल्ली NCR
दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
एग्रीकल्चर
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget