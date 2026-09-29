आज 29 सितंबर को कितना है 14.2 और 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत, देखें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज देश में एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

घरेलू सिलेंडर स्थिर, जबकि वाणिज्यिक में मामूली बढ़ोतरी हुई.

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों को घाटा संभव है.

देश में आज LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव से राहत मिली है. कीमतों में यह स्थिरता एक ऐसे अहम समय पर आई है, जब क्रूड ऑयल के बेंचमार्क में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. भारत में एलपीजी की कीमतों का असर आम आदमी के बजट पर बड़े पैमाने पर पड़ता है क्योंकि लाखों घरों में इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है.

आज कितनी है LPG की कीमत?

29 सितंबर 2026 के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने एलपीजी गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी किए हैं. सितंबर की शुरुआत में जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई थी, वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं.

शहरवार चेक करें रेट

शहर घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट दिल्ली 942 रुपये 2,747.50 रुपये मुंबई 941.50 रुपये 2,701 रुपये कोलकाता 968 रुपये 2,884 रुपये बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,831 रुपये विजयवाड़ा 966.50 रुपये 2,890 रुपये चेन्नई 957.50 रुपये 2,916.5 रुपये कटक 968.00 रुपये 2,885 रुपये प्रयागराज 994.50 रुपये 2,885 रुपये रांची 1,010.50 रुपये 2,925.50 रुपये

अभी क्रूड होगा और महंगा!

बीते सोमवार को ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की दूसरी छमाही के लिए कच्चे तेल को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है.

इसके मुताबिक, 'बेस-केस सिनेरियो' (जिसकी संभावना 55% है) में FY27 की दूसरी छमाही के दौरान ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 95 से 110 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है. रिपोर्ट के मुताबिक, हाई-रिस्क सिनेरियो में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर उछलकर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं.

रेटिंग एजेंसी ICRA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी बढ़ी हुई तेल की कीमतों पर भी तेल कंपनियों (OMCs) को प्रति घरेलू सिलेंडर लगभग 300 रुपये का घाटा (under-recovery) हो रहा है.

अगर कच्चे तेल की कीमत 115 से 125 डॉलर प्रति बैरल के बीच पहुंचती है, तो घरेलू एलपीजी पर तेल कंपनियों का यह सालाना घाटा बढ़कर 1.21 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. तेल कंपनियां लंबे समय तक इस नुकसान को अकेले अपने दम पर नहीं सहन कर सकती हैं. उन्हें या तो सरकारी मदद की जरूरत पड़ेगी या कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर सकती हैं.

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