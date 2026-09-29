Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 29 सितंबर को कितना है 14.2 और 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत, देखें रेट

आज 29 सितंबर को कितना है 14.2 और 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत, देखें रेट

ग्लोबल क्रूड ऑयल और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों पर पड़ता है, जिसका इस्तेमाल देश के लाखों घरों की रसोई में होता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Sep 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज देश में एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.
  • घरेलू सिलेंडर स्थिर, जबकि वाणिज्यिक में मामूली बढ़ोतरी हुई.
  • कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों को घाटा संभव है.

देश में आज LPG की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव से राहत मिली है. कीमतों में यह स्थिरता एक ऐसे अहम समय पर आई है, जब क्रूड ऑयल के बेंचमार्क में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. भारत में एलपीजी की कीमतों का असर आम आदमी के बजट पर बड़े पैमाने पर पड़ता है क्योंकि लाखों घरों में इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है. 

आज कितनी है LPG की कीमत?

29 सितंबर 2026 के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने एलपीजी गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी किए हैं. सितंबर की शुरुआत में जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई थी, वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज महंगा हुआ पेट्रोल या कम हुए दाम? अभी चेक करें दिल्ली से पटना तक लेटेस्ट रेट
आज महंगा हुआ पेट्रोल या कम हुए दाम? अभी चेक करें दिल्ली से पटना तक लेटेस्ट रेट
बिजनेस
ITR भरने की तारीख बढ़ी आगे, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
ITR भरने की तारीख बढ़ी आगे, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
बिजनेस
शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होगी टाटा संस? ट्रस्ट ने बनाया प्लान, होगा दो कंपनियों का मर्जर
शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होगी टाटा संस? ट्रस्ट ने बनाया प्लान, होगा दो कंपनियों का मर्जर
बिजनेस
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही तय नहीं करेगा बेसिक सैलरी, जानें और क्या-क्या है जरूरी
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही तय नहीं करेगा बेसिक सैलरी, जानें और क्या-क्या है जरूरी

शहरवार चेक करें रेट

शहर घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट 
दिल्ली 942 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,701 रुपये
कोलकाता  968 रुपये 2,884 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,831 रुपये
विजयवाड़ा 966.50 रुपये 2,890 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये 2,916.5 रुपये
कटक 968.00 रुपये 2,885 रुपये
प्रयागराज 994.50 रुपये 2,885 रुपये
रांची  1,010.50 रुपये 2,925.50 रुपये

अभी क्रूड होगा और महंगा!

बीते सोमवार को ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की दूसरी छमाही के लिए कच्चे तेल को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है.

इसके मुताबिक, 'बेस-केस सिनेरियो' (जिसकी संभावना 55% है) में FY27 की दूसरी छमाही के दौरान ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 95 से 110 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है. रिपोर्ट के मुताबिक, हाई-रिस्क सिनेरियो में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर उछलकर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं.

रेटिंग एजेंसी ICRA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी बढ़ी हुई तेल की कीमतों पर भी तेल कंपनियों (OMCs) को प्रति घरेलू सिलेंडर लगभग 300 रुपये का घाटा (under-recovery) हो रहा है.  

अगर कच्चे तेल की कीमत 115 से 125 डॉलर प्रति बैरल के बीच पहुंचती है, तो घरेलू एलपीजी पर तेल कंपनियों का यह सालाना घाटा बढ़कर 1.21 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. तेल कंपनियां लंबे समय तक इस नुकसान को अकेले अपने दम पर नहीं सहन कर सकती हैं. उन्हें या तो सरकारी मदद की जरूरत पड़ेगी या कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर सकती हैं. 

ये भी पढ़ें:

आज महंगा हुआ पेट्रोल या कम हुए दाम? अभी चेक करें दिल्ली से पटना तक लेटेस्ट रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
LPG RATE Gas Cylinder Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज महंगा हुआ पेट्रोल या कम हुए दाम? अभी चेक करें दिल्ली से पटना तक लेटेस्ट रेट
आज महंगा हुआ पेट्रोल या कम हुए दाम? अभी चेक करें दिल्ली से पटना तक लेटेस्ट रेट
बिजनेस
ITR भरने की तारीख बढ़ी आगे, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
ITR भरने की तारीख बढ़ी आगे, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
बिजनेस
शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होगी टाटा संस? ट्रस्ट ने बनाया प्लान, होगा दो कंपनियों का मर्जर
शेयर बाजार में लिस्ट नहीं होगी टाटा संस? ट्रस्ट ने बनाया प्लान, होगा दो कंपनियों का मर्जर
बिजनेस
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही तय नहीं करेगा बेसिक सैलरी, जानें और क्या-क्या है जरूरी
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर ही तय नहीं करेगा बेसिक सैलरी, जानें और क्या-क्या है जरूरी
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में BJP को सरप्राइज देंगे अखिलेश यादव? सियासी हलचल तेज
राज्यसभा चुनाव में BJP को सरप्राइज देंगे अखिलेश यादव? सियासी हलचल तेज
विश्व
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
महाराष्ट्र
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने!
साउथ सिनेमा
मुस्लिम से हिंदू बनी थीं खुशबू सुंदर, पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एक्टिंग से राजनीति तक में छोड़ी छाप
मुस्लिम से हिंदू बनी थीं खुशबू सुंदर, पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप
ट्रेंडिंग
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
टेक्नोलॉजी
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
शिक्षा
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget