आज करवानी है रिफिल बुकिंग? पहले चेक करें अपने शहर में LPG का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं.

कमर्शियल सिलेंडर माह की शुरुआत में 9.50 रुपये महंगा हुआ था.

त्योहारी मांग हेतु देश में LPG उत्पादन 20% तक बढ़ाया गया.

यह वृद्धि त्योहारों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी.

LPG सिलेंडर की कीमतें सीधे तौर पर घरेलू बजट और रेस्टोरेंट, होटल व अन्य व्यवसायों के ऑपरेटिंग कॉस्ट पर असर डालती हैं. ऐसे में अगर आपका भी प्लान आज 24 सितंबर, 2026 को रिफिल ऑर्डर करने का है, बुकिंग कन्फर्म करने से पहले यह देख लें कि आपके शहर में अभी रेट कितना चल रहा है.

क्या आज बदले गए हैं रेट?

बता दें कि आज गुरुवार को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर दोनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 14.2 किलोग्राम वाला स्टैंडर्ड कुकिंग गैस सिलेंडर अभी भी पहले के रेट पर ही मिल रहा है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी स्थिर बनी हुई है. कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम महीने की शुरुआत में बढ़ाए गए थे. उस दौरान सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि,घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर घरेलू सिलेंडर के रेट कमर्शियल सिलेंडर के रेट दिल्ली 942 रुपये 2,747.50 रुपये मुंबई 941.50 रुपये 2,701 रुपये कोलकाता 968 रुपये 2,884 रुपये बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,831 रुपये हैदराबाद 994 रुपये 2,996 रुपये चेन्नई 957.50 रुपये 2,916.50 रुपये जयपुर 945.50 रुपये 2,776 रुपये बीकानेर 953.50 रुपये 2,798.50 रुपये रांची 1,010.50 रुपये 2,925.50 रुपये

अब नहीं होगी एलपीजी की किल्लत

देश की सरकारी रिफाइनरियों ने आगामी त्योहारी सीजन से पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ तो त्योहारों से पहले गैस सिलेंडर की डिमांड काफी बढ़ गई है और ऊपर से अमेरिका-ईरान में जंग की वजह से सप्लाई में भी रुकावटें आ रही हैं. सप्लाई में कमी को देखते हुए पहले भी कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना भी शामिल था.

गर्मियों में जब अमेरिका, अफ्रीका और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) द्वारा ओमान के सोहर पोर्ट के जरिए से सप्लाई होती रही, तब भारतीय रिफाइनरियों ने युद्ध के समय के ऊंचे स्तर से अपना उत्पादन घटा दिया था. इसके बाद से उत्पादन में फिर से तेजी आई है और वर्तमान में यह लगभग 44,000 टन एलपीजी प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच चुका है. अभी का उत्पादन स्तर अगस्त के दैनिक औसत से लगभग 20% (पांचवां हिस्सा) अधिक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि त्योहारी सीजन में देश के भीतर एलपीजी की कोई किल्लत नहीं होगी.

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