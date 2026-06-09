Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी सिलेंडर 89 रुपये महंगा, दिल्ली में 942 रुपये.

सरकार के अनुसार, वैश्विक तनाव से कीमतें बढ़ीं, फिर भी सस्ता.

उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी, कंपनियां 700 रुपये का घाटा.

LPG Price Hike: भारत में हाल ही में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सीधे 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले मार्च में कीमत में 60 रुपये का इजाफा किया गया था. यानी कि ईरान में जंग शुरू होने के बाद से भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें अब तक 89 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई हैं. इसी के साथ अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी की कीमत 942.0 रुपये तक पहुंच गई है. गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से एक तरफ जहां जनता में आक्रोश है. वहीं, सरकार ने भी इस पर सफाई दे दी है.

सरकार का क्या है रुख?

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक, देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बावजूद यह पड़ोसी देशों व कई अन्य विकसित देशों के मुकाबले काफी सस्ता है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है. फिर भी सरकारी सब्सिडी देकर देश की जनता को महंगाई की मार से बचाया गया है. इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ 942 रुपये का सिलेंडर 642 रुपये का पड़ रहा है.

किन देशों में भारत से ज्यादा है कीमत?

देश प्रति सिलेंडर कीमत (रुपये में) भारत से अंतर भारत (आम नागरिक) 942.00 रुपये -- भारत (उज्जवला योजना केलाभार्थियों के लिए) 642.00 रुपये 300 रुपये कम पाकिस्तान 1046.00 रुपये 104 रुपया ज्यादा नेपाल 1207.00 रुपये 265 रुपया ज्यादा बांग्लादेश 1225.00 रुपये 283 रुपया ज्यादा श्रीलंका 1241.00 रुपये 299 रुपया ज्यादा अमेरिका 1755.00 रुपये लगभग दोगुना ऑस्ट्रेलिया 1765.00 रुपये लगभग दोगुना कनाडा 2411.00 रुपये कई गुना अधिक

हर सिलेंडर पर 700 रुपये का घाटा

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, सऊदी CP (कॉन्ट्रैक्ट प्राइस) बेंचमार्क में लगभग 46% का उछाल आया है. इसके चलते बाजार में एक सिलेंडर की सप्लाई की लागत 1600 रुपये से ज्यादा हो चुकी है. लेकिन तेल कंपनियां और सरकार हर सिलेंडर पर 700 रुपये का नुकसान खुद उठा रही हैं ताकि आम जनता को सिर्फ 942 रुपये देने पड़े.

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