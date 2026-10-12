LPG के बढ़े दाम, 252 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, अब बांग्लादेश-पाकिस्तान में कितना पहुंचा रेट?

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त LPG की कीमतें काफी बढ़ी हुई हैं. बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन (BERC) ने हाल ही में बीते 4 अक्टूबर को 12 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आधिकारिक कीमत 1,837 टका तय की थी, जो पहले के 1,585 टका के मुकाबले 252 टका ज्यादा है. यहां एलपीजी की सप्लाई कम होने की वजह से स्थिति पहले से ही बिगड़ी हुई है.

ऊपर से रिटेलर्स और दुकानदार मौके का फायदा उठाते हुए इसके लिए 2,200 से लेकर 2,500 और कुछ इलाकों में तो 2,700 तक में इसे बेच रहे हैं. यानी कि आम उपभोक्ताओं को हर सिलेंडर पर 500 से 700 टका तक अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं.

भारत के मुकाबले कितनी ज्यादा कीमत?

सबसे पहले तो बता दें कि भारत में घरेलू सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम का होता है. वहीं, बांग्लादेश में यह केवल 12 किलोग्राम का होता है. भारत में जहां 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 942.00 रुपये है. यानी प्रति किलो गैस की कीमत लगभग 66.33 रुपये बैठ रही है.

वहीं, बांग्लादेश में गैस सिलेंडर अभी 1,837 टका है. इसे अगर हम भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें, तो यह करीब 1,430 रुपये बैठेगा. इस हिसाब से सरकारी रेट पर भी प्रति किलो गैस की कीमत करीब 119 रुपये बैठती रही है. यानी भारत के मुकाबले बांग्लादेश में गैस की कीमत काफी ज्यादा है.

जैसा कि पहले बताया गया सप्लाई में कमी को देखते हुए यहां कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे 2,400 से 2,500 टका में ब्लैक में बेच रहे हैं. इस हिसाब से भारतीय रुपये में इसकी कीमत लगभग 1,870 से 1,945 रुपये के आसपास होगी. आसान भाषा में कहें, तो भारत में जहां 14.2 किलो गैस के लिए आपको सिर्फ 942 रुपये देने पड़ रहे हैं. वहीं, बांग्लादेश में लोग सिर्फ 12 किलो वजनी गैस सिलेंडर के लिए 2000 या उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं.

पाकिस्तान में कितना है अंतर?

पाकिस्तान में भी एलपीजी की कीमतें भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है. बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में वजन और भी कम केवल 11.8 किलोग्राम होता है. पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (Oil and Gas Regulatory Authority) द्वारा 11.8 किलो के सिलेंडर के लिए तय कीमत अभी 3,296.23 पाकिस्तानी रुपये (PKR) है, जो पहले 2,810.00 PKR थी.

3,296.23 को भारतीय रुपये में बदलने पर यह करीब 1,148.00 रुपये बैठ रहा है. इस हिसाब से पाकिस्तान में प्रति किलो गैस की सरकारी कीमत करीब 97.28 रुपये है, जो भारत में प्रति किलो गैस की कीमत लगभग 66.33 रुपये से 31 प्रति किलो यानी कि लगभग 47% महंगी है.

ये भी पढ़ें:

साल के आखिर तक 6000 डॉलर का हो जाएगा सोना, जानें कितने में मिलेगा 10 ग्राम?