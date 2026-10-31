ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज से बढ़ गए क्या गैस सिलेंडर के रेट? बुकिंग से पहले जानें LPG की ताजा कीमत

आज से बढ़ गए क्या गैस सिलेंडर के रेट? बुकिंग से पहले जानें LPG की ताजा कीमत

आज दिल्ली, मुंबई समेत गाजियाबाद और नोएडा जैसे एनसीआर के इलाकों में आम जनता को राहत है क्योंकि आज अक्टूबर महीने की आखिरी तारीख को भी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Oct 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 31 अक्टूबर को घरेलू, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दरें स्थिर.
  • घरेलू सिलेंडर जून, व्यावसायिक सिलेंडर अक्टूबर 2026 से अपरिवर्तित.
  • 1 नवंबर को वैश्विक कारकों से एलपीजी दरें संशोधित होंगी.

अगर आज आपका प्लान नया गैस सिलेंडर बुक कराने का है तो पहले अपने शहर का नया रेट जान लेना जरूरी है. सरकारी तेल कंपनियों (OMC) की ओर से जारी ताजा दरों के अनुसार, फिलहाल कीमतों में कोई हेरफेर नहीं किया गया है. आज 31 अक्टूबर 2026 को भारत के प्रमुख शहरों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं. घरेलू सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बाद जून में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. 

घरेलू सिलेंडर के साथ-साथ आज 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतें भी जस की तस बनी हुई हैं. इसकी कीमतों में आखिरी बार 1 अक्टूबर 2026 को बढ़ोतरी हुई थी. उस दौरान तेल कंपनियों ने कीमतों में 62.50 से लेकर 71.50 रुपये तक का इजाफा किया था. इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 सितंबर को भी कीमतों में 9.50 से लेकर 11.50 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की थी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
Explained: गूगल को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान! AI का जादू टूटने पर सवाल- पैसा कब वसूलेगा?
गूगल को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान! AI का जादू टूटने पर सवाल- पैसा कब वसूलेगा?
बिजनेस
बीमा कंपनियों की चांदी, टर्म प्लान की बिक्री 1.5 गुना बढ़ी, युवाओं ने बदला गेम
बीमा कंपनियों की चांदी, टर्म प्लान की बिक्री 1.5 गुना बढ़ी, युवाओं ने बदला गेम
बिजनेस
FD पर 8.6% तक का ब्याज, इन बड़े बैंकों से मिलेगा बंपर रिटर्न
FD पर 8.6% तक का ब्याज, इन बड़े बैंकों से मिलेगा बंपर रिटर्न

शहरवार चेक करें कीमत 

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,764.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,954.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,100.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,764.00 रुपये
राजकोट 947.00 रुपये 2,795.00 रुपये
जोधपुर 949.00 रुपये 2,852.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये

क्या नवंबर में बदलेंगे रेट?

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें, करेंसी एक्सचेंज रेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और राज्यों के स्थानीय टैक्स के आधार पर तय की जाती हैं. इसी वजह से अलग-अलग शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. अब चूंकि कल महीने की पहली तारीख है इसलिए सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की गुजांइश बनी रहती है. तेल कंपनियां कल 1 नवंबर की सुबह ठीक 6:00 बजे देश के सभी राज्यों और शहरों के लिए एलपीजी की नई दरों का ऐलान करेंगी. 

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 7 जून 2026 को बदलाव किया गया था, तब से दाम स्थिर हैं. हो सकता है कि कल इसकी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिले. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट पिछले दो महीने से लगातार बढ़ाए जा रहे हैं इसलिए 1 नवंबर को तेल कंपनियां वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर कीमतों में संशोधन कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें:

आज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
आज शनिवार को बैंक में है छुट्टी या खुला है ब्रांच? चेक करें RBI की हॉलिडे लिस्ट
बिजनेस
Explained: गूगल को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान! AI का जादू टूटने पर सवाल- पैसा कब वसूलेगा?
गूगल को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान! AI का जादू टूटने पर सवाल- पैसा कब वसूलेगा?
बिजनेस
बीमा कंपनियों की चांदी, टर्म प्लान की बिक्री 1.5 गुना बढ़ी, युवाओं ने बदला गेम
बीमा कंपनियों की चांदी, टर्म प्लान की बिक्री 1.5 गुना बढ़ी, युवाओं ने बदला गेम
बिजनेस
FD पर 8.6% तक का ब्याज, इन बड़े बैंकों से मिलेगा बंपर रिटर्न
FD पर 8.6% तक का ब्याज, इन बड़े बैंकों से मिलेगा बंपर रिटर्न
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
दिल्ली NCR
दिल्ली में बारिश से 75 सालों बाद पारा पहुंचा 20.7 डिग्री, तापमान में भारी गिरावट
दिल्ली में बारिश से 75 सालों बाद पारा पहुंचा 20.7 डिग्री, तापमान में भारी गिरावट
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
क्रिकेट
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड कप्तान ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या बोले मिचेल सैंटनर?
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स? एक्ट्रेस बोलीं- '2 साल में एक फिल्म...'
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ
रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होगी आप? पार्टी ने किया साफ
ट्रैवल
Statue Of Unity: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान, जानें टिकट का चार्ज और पहुंचने का तरीका
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान, जानें टिकट का चार्ज और पहुंचने का तरीका
शिक्षा
November School Holidays 2026: नवंबर में बच्चों की मौज, दिवाली और छठ पर मिलेगी लंबी छुट्टी, यहां देखें डेट्स
नवंबर में बच्चों की मौज, दिवाली और छठ पर मिलेगी लंबी छुट्टी, यहां देखें डेट्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget