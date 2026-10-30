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हिंदी न्यूज़बिजनेसघरेलू या कमर्शियल किसका आज बढ़ा रेट? चेक करें LPG की ताजा कीमत

घरेलू या कमर्शियल किसका आज बढ़ा रेट? चेक करें LPG की ताजा कीमत

आज भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत स्थिर है. लेकिन अलग-अलग राज्यों और शहरों में टैक्स के चलते इसके रेट अलग-अलग है. कहीं कीमत थोड़ी ज्यादा है, तो कहीं कुछ कम.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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त्योहारों का मौसम चल रहा है. सामने दीवाली, छठ जैसे कई बड़े त्योहार हैं. इस बीच, लोगों की नजर कुकिंग गैस की कीमतों पर टिकी हुई है. चाहे आप घरेलू LPG सिलेंडर बुक करानी हो या फिर आप कोई रेस्तरां, होटल या कैटरिंग का बिजनेस चलाते हो, LPG की सही कीमत की जानकारी रहने से आपको अपने खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलेगी.

आज 30 अक्टूबर, शुक्रवार को घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि, इस महीने की शुरुआत में कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर अभी भी महंगे हैं. दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,810 रुपये है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 2,764.50 रुपये है. वहीं, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 939.50 रुपये और मुंबई में 941.50 रुपये है.

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शहरवार चेक करें कीमत

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,764.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,954.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,100.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,764.00 रुपये
रांची 1,028.50 रुपये 2,990.50 रुपये
मेरठ 940.00 रुपये 2,755.00 रुपये
वाराणसी 982.00 रुपये 2,945.00 रुपये

कमर्शियल LPG की बढ़ती कीमतों का असर

कमर्शियल LPG का इस्तेमाल रेस्तरां, होटलों, मिठाई की दुकानों, खाने-पीने के स्टॉल और कैटरिंग के कामों में होता है. अभी अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ने से उन व्यवसायों का खर्च बढ़ सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है.

मिसाल के तौर पर, अगर किसी बिजनेस को चलाने में महीने में 20 कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होता है, तो उसे हर सिलेंडर पर हुई 62.50 की बढ़ोतरी के हिसाब से कुल 1,250 रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. इस तरह से बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, खासकर तब, जब त्योहारों के दौरान मिठाइयों, स्नैक्स और कैटरिंग सेवाओं की मांग बढ़ जाती है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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