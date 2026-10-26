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हिंदी न्यूज़बिजनेसकहीं दीवाली से पहले महंगा तो नहीं हो गया कुकिंग गैस, चेक करें आज का LPG रेट

कहीं दीवाली से पहले महंगा तो नहीं हो गया कुकिंग गैस, चेक करें आज का LPG रेट

दीवाली से पहले कुकिंग गैस के बढ़ते इस्तेमाल के मद्देनजर नवंबर में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है. इस बीच, HPCL को भी प्रति सिलेंडर 200 रुपये से ज्यादा का घाटा होने लगा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम आज अपरिवर्तित रहे.
  • 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर 62.50 रुपये महंगा हुआ.
  • त्योहारों के कारण गैस खपत बढ़ने से कीमतें महत्वपूर्ण.
  • एचपीसीएल को घरेलू सिलेंडर पर भारी नुकसान हो रहा.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार बदलाव इस साल जून में हुआ था. उस दौरान प्रति सिलेंडर दाम 29 रुपये बढ़ा दिए गए थे. वहीं, कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में इसी अक्टूबर में बढ़ोतरी की गई है. अब चूंकि सामने दीवाली, छठ जैसे कई बड़े त्योहार हैं, ऐसे में लोगों की पैनी नजर घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के गैस सिलेंडरों पर बनी हुई है. दरअसल, त्योहारों के दौरान होटलों और रेस्तराओं में चहल-पहल काफी बढ़ जाती है. इसके अलावा, घरों में तरह-तरह के पकवान वगैरह बनने से गैस की खपत ज्यादा होती है इसलिए रसोई गैस बजट का एक अहम हिस्सा बन जाती है. ऐसे में इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव पर ध्यान देना काफी जरूरी है.

आज कितनी है कीमत? 

आज घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे उन परिवारों को कुछ राहत मिली है, जो फेस्टिव सीजन से पहले अपने खर्चों को मैनेज करने का सोच रहे हैं. बहरहाल, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से होटल, रेस्तरां, ढाबों और कैटरिंग बिजनेस चलाने वालों के लिए कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतें अभी भी काफी अधिक हैं. 

आज, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और गाजियाबाद/नोएडा में 939.50 रुपये है. अक्टूबर के महीने में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दूसरी ओर, 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है.

शहरवार चेक करें लेटेस्ट कीमत

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,764.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,954.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,100.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,764.00 रुपये
नरसिंहपुर 969.50 रुपये 3,063.50 रुपये
सिंगरौली 972.50 रुपये 3,064.00 रुपये
अलीगढ़ 960.00 रुपये 2,835.00 रुपये

HPCL को हो रहा भारी नुकसान

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) इस वक्त प्रति घरेलू LPG सिलेंडर पर लगभग 245 रुपये का नुकसान झेल रही है.  रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मार्केट में स्थिति यही बनी रहती है, तो नवंबर में यह नुकसान बढ़कर लगभग 327 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच सकता है. ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या नवंबर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं. हालांकि, अभी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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LPG Cylinder Rate Gas Cylinder Rate Today
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