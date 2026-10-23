घटा या बढ़ा? जानें कितनी है आज LPG सिलेंडर की कीमत, चेक करें लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्योहारी मांग, कच्चे तेल उछाल के बीच LPG दरें जारी.

घरेलू LPG नोएडा में सस्ती, पटना में सबसे महंगी है.

कच्चे तेल से कमर्शियल LPG कीमतें सीधे प्रभावित होती हैं.

सरकार घरेलू LPG दरें उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रित रखती है.

त्योहारी सीजन में भारी डिमांड और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच आज के लिए LPG रेट जारी कर दिए गए हैं. क्रूड ऑयल की कीमत 113 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है, जिसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ सकता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) भी इन्हें में से एक है. हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों के मुकाबले कमर्शियल LPG की कीमतों पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर ज्यादा पड़ने की संभावना है.

घरेलू LPG का अभी क्या चल रहा रेट?

घरेलू एलपीजी सिलेंडर नोएडा में सबसे सस्ता है, जिसकी कीमत 939.50 रुपये है. इसके बाद मुंबई और दिल्ली का नंबर आता है, जहां इसकी कीमत क्रमशः 941.50 रुपये और 942 रुपये प्रति सिलेंडर है. कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 968 रुपये है और चेन्नई में कीमत 957.50 रुपये है. इसी तरह से बेंगलुरु, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे दक्षिणी भारतीय शहरों में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर क्रमशः 994 रुपये, 944.50 रुपये और 951 रुपये प्रति सिलेंडर के भाव पर बिक रहा है. वहीं, पटना में एलपीजी सबसे महंगी है, जहां इसकी कीमत 1,031.50 रुपये प्रति सिलेंडर है.

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क्रूड ऑयल का कमर्शियल LPG पर असर

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर प्रति बैरल के पार बंद हुआ. वहीं, WTI क्रूड करीब 99 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था. कमर्शियल LPG की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों से अधिक प्रभावित होती हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से दी गई एक जानकारी के अनुसार, होटलों और व्यवसायों में इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल LPG की कीमतें हर महीने अपने आप बदल जाती हैं, क्योंकि इनकी कीमत सीधे अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ी होती है.

घरेलू LPG सिलेंडरों के मामले में ऐसा नहीं होता है क्योंकि सरकार आम जनता और परिवारों को महंगाई से बचाने के लिए सरकार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखती है या उन पर राजनीतिक व सामाजिक कारणों से स्थिरता बनाए रखती है. यही वजह है कि क्रूड ऑयल बढ़ने पर भी घरेलू सिलेंडर के दाम महीनों तक नहीं बदलते, जबकि कमर्शियल सिलेंडरों में भारी बढ़ोतरी कर दी जाती है.

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