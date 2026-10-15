पटना में 300 रुपये महंगा और दिल्ली-मुंबई में सस्ता, जानें आज LPG का रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू-कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.

पटना-हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर सबसे महंगे, कमर्शियल में भी वृद्धि हुई.

ट्रांसपोर्टेशन लागत और राज्यों के टैक्स से कीमतों में अंतर होता है.

अगर आज आपका गैस सिलेंडर को रिफिल कराने का है, तो आपके लिए सबसे जरूरी LPG रेट की सही जानकारी का होना है. आज गुरुवार, 15 अक्टूबर को सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 939.50 रुपये है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपये प्रति सिलेंडर है. वहीं, बिहार की राजधानी पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,031.50 रुपये और हैदराबाद में कीमत 994 रुपये है. अब सवाल यह आता है कि देश के दूसरे महानगरों के मुकाबले इन दोनों शहरों में एलपीजी की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं? आइए जानते हैं.

300 से ज्यादा का बैठ रहा अंतर

अक्टूबर महीने की पहली तारीख में देश भर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 62.50 रुपये से 71.50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई. रेट बढ़ने के बाद पटना और हैदराबाद में LPG सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपये के पार चली गई. कमर्शियल सिलेंडर की सबसे कम कीमत मुंबई में है. उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है.

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत मुंबई में सबसे कम 2,764.50 रुपये प्रति सिलेंडर और दिल्ली में 2,810 रुपये प्रति सिलेंडर है. वहीं, सबसे महंगा पटना में 3,100.50 रुपये प्रति सिलेंडर है, और उसके बाद हैदराबाद में 3,065 रुपये प्रति सिलेंडर है. हैदराबाद और मुंबई में LPG की कीमतों के बीच 300.50 रुपये और पटना के साथ 336 रुपये का अंतर बैठ रहा है.

क्यों कहीं कम, कहीं ज्यादा है कीमत?

कीमतों में अंतर होने की सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर आने वाला खर्च है. LPG सिलेंडर को रिफाइनरी से बॉटलिंग प्लांट तक और फिर वहां से लोकल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना पड़ता है. चूंकि मुंबई जैसे शहर समंदर किनारे होने के नाते रिफाइनरीज या इंपोर्ट टर्मिनल्स के करीब होते हैं इसलिए विदेशों से आने वाली गैस सीधे यहां पहुंचती है, जिससे लंबी दूरी का मालभाड़ा बच जाता है.

वहीं, इसके विपरीत, पटना और हैदराबाद जैसे शहर शहर लैंडलॉक्ड इलाकों में हैं. यानी कि समंदर से इनकी दूरी काफी ज्यादा है इसलिए गैस को रिफाइनरीज या टर्मिनल्स से पहले ट्रेनों और ट्रकों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर बॉटलिंग प्लांटों तक ले जाना पड़ता है. ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाला यही अतिरिक्त खर्च गैस सिलेंडर को महंगा बना देती है.

इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों में टैक्स को लेकर नियम अलग-अलग होते हैं. बिहार और तेलंगाना में स्थानीय स्तर पर लगने वाले डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और राज्य सरकार के एंट्री टैक्स दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले थोड़े महंगे बैठते हैं. ऊपर से डीलर का कमीशन और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गैस सिलेंडर की कीमतें तय करने में बड़ा हाथ होता है.

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