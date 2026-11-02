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हिंदी न्यूज़बिजनेसकमर्शियल सिलेंडर के बाद क्या घरेलू LPG के भी बढ़े दाम? तुरंत चेक करें लेटेस्ट रेट

कमर्शियल सिलेंडर के बाद क्या घरेलू LPG के भी बढ़े दाम? तुरंत चेक करें लेटेस्ट रेट

फेस्टिव सीजन से पहले फिर से कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. यह लगातार तीसरा महीना है, जब कमर्शियल सिलेंडर के रेट में इजाफा किया गया है. हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 02 Nov 2026 07:42 AM (IST)
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  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमतें स्थिर, वाणिज्यिक में वृद्धि हुई.
  • वाणिज्यिक एलपीजी कीमतों में यह लगातार तीसरी बढ़ोतरी.
  • वाणिज्यिक सिलेंडर 10-11.5 रुपये महंगा, 1 नवंबर से लागू.
  • बढ़ोतरी से होटल, रेस्तरां और खानपान सेवाएं महंगी होंगी.

भारत में आज, 2 नवंबर 2026 को घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं, जबकि 1 नवंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है.

दीवाली से पहले सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल LPG की रिटेल कीमतों में 10 से 11.5 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. यह लगातार तीसरा महीना है, जब इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में सितंबर में 9.50 रुपये का इजाफा किया गया था और अक्टूबर में भी 62.50 का बड़ा उछाल आया था.

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कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद अब कमर्शियल इस्तेमाल वाले LPG की खुदरा कीमत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,820 रुपये प्रति सिलेंडर, मुंबई में 2,774.5 रुपये, कोलकाता में 2,964 रुपये और चेन्नई में 2,994.5 रुपये है. ये नई दरें रविवार, 1 नवंबर को सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं.

शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
राजकोट 947.00 रुपये 2,805.00 रुपये
जोधपुर 949.00 रुपये 2,862.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,849.00 रुपये

कमर्शियल LPG की कीमत बढ़ने का असर

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दामों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी होने का सीधा असर व्यवसायिक गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी की जेबें ढीली होंगी.

चूंकि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, सड़क किनारे के भोजनालयों, चाय की दुकानों, बेकरी और कैटरिंग बिजनेस में बड़े पैमाने पर होता है इसलिए हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बाहर खाना-पीना महंगा हो जाए. इससे स्ट्रीट फूड और स्नैक्स वगैरह के भी दाम बढ़ सकते हैं.

शादी-ब्याह और पार्टियों में कैटरिंग का प्रति प्लेट चार्ज बढ़ सकता है. इनके अलावा, बेकरी, मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रियों और नमकीन बनाने वाले छोटे घरेलू उद्योगों (MSMEs) का भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ सकता है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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