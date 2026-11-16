1267 का पड़ रहा एक सिलेंडर, आपकी कितने में होगी बुकिंग? चेक करें लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उज्ज्वला लाभार्थियों को ₹300 अतिरिक्त सब्सिडी, प्रभावी कीमत ₹642.

आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत 942.00 रुपये है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,820 रुपये है. बता दें कि घरेलू सिलेंडर की ये दरें जून 2026 से स्थिर बनी हुई हैं. जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में पिछले लगातार तीन महीनों से बढ़ोतरी जारी है.

देश भर में उपभोक्ताओं की नजर खाना पकाने वाली गैस की कीमतों पर रहती है क्योंकि घरेलू बजट के साथ-साथ कारोबार चलाने की लागत में इसका एक बड़ा और अहम हिस्सा होती है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का इस्तेमाल घरों की रसोई, रेस्तरां, होटलों, कैटरिंग व्यवसायों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है.

शहरवार चेक करें कीमतें

Making LPG more affordable for every home! In Delhi, a 14.2 kg LPG cylinder costs ₹942, while eligible PMUY beneficiaries receive a ₹300 subsidy directly in their bank accounts, bringing their effective cost down to ₹642. Additionally, the Government bears ₹325.24 per cylinder towards LPG supply costs. More support behind every refill. More warmth in every home. #IndianOil #LPG #PMUY @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas — Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 15, 2026

असल में कितनी है LPG सिलेंडर की कीमत?

क्या आपको पता है कि 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के बदले हम जितना भुगतान कर रहे हैं, असल में उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 14.2 किलो वाले एक गैस सिलेंडर की असल में कीमत 1,267.24 रुपये है. हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को अमूमन 942 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. इन दोनों कीमतों के बीच 325.24 रुपये का अंतर है और इसी अतिरिक्त लागत का बोझ सरकार उठा रही है ताकि देश की आम जनता को महंगाई के बोझ से बचाया जा सके.

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया है कि रसोई गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत 1,267.24 रुपये बैठती है. सरकार की ओर से 325.24 रुपये का अतिरिक्त सहयोग (अंडर-रिकवरी कवर) दिए जाने के कारण सभी सामान्य घरेलू ग्राहकों को यह 942.00 में मिल रहा है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत आने वाले परिवारों को दोहरा लाभ मिल रहा है. उन्हें 300 की अतिरिक्त सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है, जिससे उन्हें यह सिलेंडर प्रभावी रूप से 642.00 रुपये में मिलता है.

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