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हिंदी न्यूज़बिजनेस1267 का पड़ रहा एक सिलेंडर, आपकी कितने में होगी बुकिंग? चेक करें लेटेस्ट रेट

1267 का पड़ रहा एक सिलेंडर, आपकी कितने में होगी बुकिंग? चेक करें लेटेस्ट रेट

देश भर में आम उपभोक्ताओं की नजर गैस सिलेंडर की कीमतों पर रहती है क्योंकि महीने के बजट में इसका भी एक बड़ा हिस्सा होता है. इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव से रसोई का बजट गड़बड़ा सकता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 07:39 AM (IST)
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  • उज्ज्वला लाभार्थियों को ₹300 अतिरिक्त सब्सिडी, प्रभावी कीमत ₹642.

आज सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत 942.00 रुपये है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,820 रुपये है. बता दें कि घरेलू सिलेंडर की ये दरें जून 2026 से स्थिर बनी हुई हैं. जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में पिछले लगातार तीन महीनों से बढ़ोतरी जारी है. 

देश भर में उपभोक्ताओं की नजर खाना पकाने वाली गैस की कीमतों पर रहती है क्योंकि घरेलू बजट के साथ-साथ कारोबार चलाने की लागत में इसका एक बड़ा और अहम हिस्सा होती है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का इस्तेमाल घरों की रसोई, रेस्तरां, होटलों, कैटरिंग व्यवसायों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है.

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शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये
तिरुवनंतपुरम 951.00 रुपये 2,861.50 रुपये
लखनऊ 979.50 रुपये 2,932.50 रुपये

असल में कितनी है LPG सिलेंडर की कीमत?

क्या आपको पता है कि 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के बदले हम जितना भुगतान कर रहे हैं, असल में उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 14.2 किलो वाले एक गैस सिलेंडर की असल में कीमत 1,267.24 रुपये है. हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को अमूमन 942 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. इन दोनों कीमतों के बीच 325.24 रुपये का अंतर है और इसी अतिरिक्त लागत का बोझ सरकार उठा रही है ताकि देश की आम जनता को महंगाई के बोझ से बचाया जा सके. 

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया है कि रसोई गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत 1,267.24 रुपये बैठती है. सरकार की ओर से 325.24 रुपये का अतिरिक्त सहयोग (अंडर-रिकवरी कवर) दिए जाने के कारण सभी सामान्य घरेलू ग्राहकों को यह 942.00 में मिल रहा है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत आने वाले परिवारों को दोहरा लाभ मिल रहा है. उन्हें 300 की अतिरिक्त सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में (DBT) भेजी जाती है, जिससे उन्हें यह सिलेंडर प्रभावी रूप से 642.00 रुपये में मिलता है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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