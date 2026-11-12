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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की क्या है कीमत? देख लें दिल्ली से पटना तक के रेट

आज 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की क्या है कीमत? देख लें दिल्ली से पटना तक के रेट

दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,820 रुपये है. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हैं. इनकी कीमतों में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Nov 2026 07:07 AM (IST)
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  • आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित रहीं.
  • कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें लगातार तीन माह से बढ़ी हैं.
  • सितंबर से नवंबर तक कमर्शियल सिलेंडर 82 रुपये महंगा हुआ.
  • घरेलू एलपीजी पर तेल कंपनियों का घाटा बढ़ने का अनुमान.

अगर आज आप गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए राहत की बात है कि देश में आज घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ताजा अपडेट के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों ने 12 नवंबर, 2026 के लिए घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है.

हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार पिछले तीन महीनों से बढ़े हैं. सबसे पहले 1 सितंबर 2026 को कीमतों में 9.50 रुपये का इजाफा हुआ. फिर अक्टूबर में कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद नवंबर में फिर 10 रुपये दाम बढ़ाए गए. यानी कि पिछले तीन महीनों में (सितंबर से नवंबर के बीच) कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कुल 82 रुपये का इजाफा हुआ है. वहीं, घरेलू एलपीजी की कीमतें जून महीने से स्थिर बनी हुई हैं. 

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शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये
तिरुवनंतपुरम 951.00 रुपये 2,861.50 रुपये
लखनऊ 979.50 रुपये 2,932.50 रुपये

बढ़ रहा तेल कंपनियों का घाटा

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं, जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, प्रोपेन और ब्यूटेन की अंतर्राष्ट्रीय लागत और डॉलर-करेंसी एक्सचेंज रेट के आधार पर की जाती है. चूंकि भारत अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा असर घरेलू दरों पर पड़ता है.  

The Hindu BusinessLine की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) के वित्त निदेशक का कहना है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर कंपनियों का घाटा नवंबर में मौजूदा समय के 309 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर दिसंबर 2026 में 370 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंचने का अनुमान है. इससे कीमतों में सुधार या सरकारी सब्सिडी की जरूरत बढ़ सकती है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 07:07 AM (IST)
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Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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