आज गैस सिलेंडर रीफिल बुकिंग का है प्लान? पहले चेक करें LPG का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज भी स्थिर बनी रहीं.

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 नवंबर को 10 रुपये बढ़ी.

तेल कंपनियां मासिक आधार पर सिलेंडर दरों की समीक्षा करती हैं.

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज, 11 नवंबर के लिए गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं. राहत की बात यह है कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज घरेलू LPG सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर दोनों की ही कीमतें जून से स्थिर बनी हुई हैं, तेल कंपनियों ने इनमें कोई फेरबदल नहीं किया है, जिससे घरेलू बजट पर कोई असर नहीं पड़ा है.

आज, 11 नवंबर 2026 को दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर है. वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1 नवंबर को हुई 10 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अभी 2,820.00 रुपये प्रति सिलेंडर है। इसके अलावा, 5 किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर की कीमत आज 349 रुपये हैं. OMCs (तेल विपणन कंपनियों) द्वारा घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखने के फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है. हालांकि, लगातार तीन महीने से कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतें कारोबारी खर्चों पर असर डाल रही हैं.

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हर महीने होता है रिव्यू

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत जैसे बातों को ध्यान में रखा जाता है.

चूंकि भारत अपनी LPG की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव- जैसे कि सऊदी अरामको द्वारा तय की गई प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमतें- का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है. इसके अलावा, चूंकि कच्चे तेल और गैस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है इसलिए डॉलर के मजबूत या कमजोर होने का असर भी घरेलू कीमतों पर पड़ता है.

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