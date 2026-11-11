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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज गैस सिलेंडर रीफिल बुकिंग का है प्लान? पहले चेक करें LPG का लेटेस्ट रेट

आज गैस सिलेंडर रीफिल बुकिंग का है प्लान? पहले चेक करें LPG का लेटेस्ट रेट

LPG की कीमतों पर देश की जनता को जून से राहत मिली हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने जून से 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं. हालांकि, इस दौरान कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़े हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 11 Nov 2026 08:03 AM (IST)
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  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज भी स्थिर बनी रहीं.
  • कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 नवंबर को 10 रुपये बढ़ी.
  • तेल कंपनियां मासिक आधार पर सिलेंडर दरों की समीक्षा करती हैं.

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज, 11 नवंबर के लिए गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं. राहत की बात यह है कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज घरेलू LPG सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर दोनों की ही कीमतें जून से स्थिर बनी हुई हैं, तेल कंपनियों ने इनमें कोई फेरबदल नहीं किया है, जिससे घरेलू बजट पर कोई असर नहीं पड़ा है.

आज, 11 नवंबर 2026 को दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर है. वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1 नवंबर को हुई 10 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अभी 2,820.00 रुपये प्रति सिलेंडर है। इसके अलावा, 5 किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर की कीमत आज 349 रुपये हैं. OMCs (तेल विपणन कंपनियों) द्वारा घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखने के फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है. हालांकि, लगातार तीन महीने से कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतें कारोबारी खर्चों पर असर डाल रही हैं.

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शहरवार चेक करें कीमत

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये
चंडीगढ़ 951.50 रुपये 2,843.00 रुपये
लखनऊ 979.50 रुपये 2,932.50 रुपये

हर महीने होता है रिव्यू

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत जैसे बातों को ध्यान में रखा जाता है.

चूंकि भारत अपनी LPG की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव- जैसे कि सऊदी अरामको द्वारा तय की गई प्रोपेन और ब्यूटेन की कीमतें- का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है. इसके अलावा, चूंकि कच्चे तेल और गैस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है इसलिए डॉलर के मजबूत या कमजोर होने का असर भी घरेलू कीमतों पर पड़ता है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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