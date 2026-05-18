14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की आज क्या है कीमत? दिल्ली से पटना-मुंबई तक का देखें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकारी तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय करती हैं.

सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा करती है.

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत मई में ₹993 बढ़ाई गई है.

रेस्तरां और होटल कीमतें बढ़ा सकते हैं अगर दाम कम नहीं हुए.

LPG Cylinder Rate Today on May 18: भारत में LPG की कीमत सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं. हर महीने इसमें बदलाव किया जाता है. भारत के लगभग हर घर में LPG कनेक्शन है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है. LPG की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर असर पड़ेगा क्योंकि मौजूदा बाजार के हालात में उन्हें ईंधन की बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना पड़ेगा.

राहत की बात यह है कि भारत सरकार अभी भी घरेलू LPG सिलेंडरों की बिक्री पर ग्राहकों को सब्सिडी दे रही है. सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की रकम सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. सब्सिडी की रकम हर महीने बदलती रहती है और यह औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क LPG कीमतों में बदलाव और विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर करती है.

आज कितनी है LPG सिलेंडर की कीमत?

शहर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये मुंबई 912.5 रुपये 3024.0 रुपये कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये चेन्नई 928.5 रुपये 3237.0 रुपये बेंगलुरु 915.5 रुपये 3152.0 रुपये हैदराबाद 905.0 रुपये 2176.5 रुपये अहमदाबाद 920.0 रुपये 3091.0 रुपये पटना 1002.5 रुपये 3347.0 रुपये रांची 970.5 रुपये 3252.0 रुपये

कमर्शियल गैस सिलेंडर को झटका

मई महीने की पहली ही तारीख को देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़ा दिए गए. इसका असर रेस्टोंरेंट, होटल और ढाबों पर पड़ा. कीमतों में अचानक हुई इस भारी बढ़ोतरी से उनका रोज का बजट गड़बड़ा गया. ऐसे में इनके पास खाने की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. होटल एसोसिएशनों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और गैस की कीमतें कम नहीं हुईं, तो उन्हें मजबूरी में अपने मेन्यू के दाम 10-20 परसेंट तक बढ़ाने पड़ सकते हैं.

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