आज कितने में बिक रहा है 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर? चेक करें लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि जारी है.

5 किलो वाले 'छोटू' सिलेंडर की दरें भी बढ़ी हैं.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रख रहा है.

LPG Cylinder Rate Today on May 13: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आपूर्ति संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं. बावजूद इसके भारत में घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं.

अब तक कितनी बढ़ गईं कीमतें?

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आखिरी बार 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का संशोधन किया था. उसके बाद से कीमतों में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. मुंबई में इस वक्त एक घरेलू LPG सिलेंडर 912.50 रुपये में बिक रहा है.

हालांकि, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें- जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, भोजनालयों और उद्योगों में होता है- 993 रुपये बढ़कर 3,071.50 रुपये हो गईं. गौरतलब है कि हाल के महीनों में यह तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो मुख्य रूप से कमर्शियल कुकिंग गैस पर निर्भर हैं.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर

आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कुछ प्रमुख शहरों के रेट इस प्रकार हैं:-

दिल्ली- 939.0 रुपये

मुंबई- 912.5 रुपये

चेन्नई- 928.5 रुपये

बेंगलुरु- 915.5 रुपये

कोलकाता- 939.0 रुपये

पटना- 1002.5 रुपये

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर

दिल्ली- 3071.5 रुपये

मुंबई- 3024.0 रुपये

चेन्नई- 3237.0 रुपये

बेंगलुरु- 3152.0 रुपये

कोलकाता- 3202.5 रुपये

पटना- 3347.0 रुपये

दूसरी कैटेगरीज में 5 किलो वाले 'छोटू' सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से शुरू होती है, लेकिन मार्केट प्राइस के साथ 5 किलो FTL सिलेंडर की दरें हाल ही में बढ़कर 810.50 रुपये तक पहुंच गई है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए तेल कंपनियां जल्द ही घरेलू एलपीजी और ईंधन की कीमतों में संशोधन का संकेत दे रही हैं.

आज PNG की कीमत

दिल्ली- 47.9 प्रति SCM

बेंगलुरु-52 प्रति SCM

हैदराबाद- 51 प्रति SCM

मुंबई-50 प्रति SCM

चेन्नई- 50 प्रति SCM

कोलकाता- 50 प्रति SCM

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